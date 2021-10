Salinas citó en el Parlamento un “preprint” inexistente sobre muertes “evitables” El ministro de salud Daniel Salinas habló en el Parlamento de muertes evitables y dijo que lo hacía basado en un preprint, un doc científico no arbitrado. Según el científico Gonzalo Moratorio lo que usó Salinas fueron datos en elaboración.

Un informe de No toquen nada repasó que Salinas dijo en julio en el Parlamento que una reducción de la movilidad hubiera evitado un 15% de muertes por Covid. Dijo que el dato estaba en un preprint, un trabajo científico no publicado ni arbitrado.

Meses después el Ministerio le dijo a No toquen nada que la información había sido proporcionada por el virólogo Gonzalo Moratorio de forma personal e informal al ministro y por eso no tenían el documento.

Moratorio dijo a No toquen nada que no hay ningún documento científico, que son datos preliminares.

En julio de este año, el ministro Daniel Salinas dijo que la restricción de la movilidad hubiera influido 15% en la reducción de la mortalidad por covid. Fue durante la interpelación a los ministros de Salud Pública y Economía.

“Sin tener en cuenta la vacunación, la restricción de la movilidad hubiera influido un 15% en la reducción de la mortalidad. Pero la introducción de la variante P1 influyó un 85%. Estos son datos científicos que tengo, son preprint de materiales que se van a dar más adelante”, dijo Salinas.

No toquen nada le pidió al ministro este “preprint”. Como no tuvimos respuesta, hicimos un pedido de acceso a la información y el MSP nos dijo que que la información fue proporcionada por Moratorio.

Moratorio le dijo a No toquen nada que no existe el preprint, no hay un documento. Un preprint es un trabajo científico terminado, aún no arbitrado por pares.

La información surge de un Excel con datos preliminares aportados por un consorcio de profesionales de diferentes áreas en Uruguay y los tenían como insumo de trabajo. No había un documento, no había trabajo escrito y no lo hay hasta hoy.

Moratorio dice que Salinas se reunía con los científicos del Pasteur regularmente, reconoce que es posible que le haya pasado esos datos que Salinas dio en la interpelación. No fue en un café o en privado, fue en el intercambio habitual que el virólogo tenía con el ministro.

¿Qué dijo el MSP?

En cuanto al denominado “prepint”, corresponde destacar que se trata de un modelo matemático cuyos datos están sujetos a fórmulas, no culminado.

Ese preprint no fue remitido al Ministerio de Salud Pública, sino que fue enviado informalmente al ministro con carácter personal, respondió la secretaría de Estado.

El pedido de acceso a la información consultó también por el autor del trabajo. Desde el MSP se respondió que el preprint fue proporcionado por Gonzalo Moratorio.

No había autores porque no había preprint.

