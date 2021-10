La materia prima “se ha deteriorado” pero al agua potable hoy “es mejor” El presidente de OSE, Raúl Montero, dijo que el agua que proveé el organismo hoy es mejor que hace unos años.

Actualizado: 27 de octubre de 2021 — Por: Redacción 180

En una entrevista con No toquen nada, Montero consideró que “el concepto de agua potable no es que yo tome un vaso de agua y me caiga aquí. El concepto es que la pueda tomar 20, 30 años y no me haga nada. Ese concepto va variando a medida que los científicos van estudiando, cuando tienen otros instrumentos para medir”.

Funcionario de carrera con décadas en OSE, el actual presidente recordó que antes la turbiedad del agua se medía comparando un tubo de ensayo con el agua de esa toma con otro que tenía agua con una turbiedad conocida. Hoy hay instrumentos ópticos que miden esa condición.

“Las normas son mucho más exigentes ahora” respecto a la potabilidad del agua, dijo. Entonces, OSE ha tenido que adaptarse a las mayores exigencias técnicas frente a una materia prima que se ha deteriorado.

“Yo creo que tal vez haya una sensación de deterioro de la materia prima. Es indudable, el agua no está igual ahora que hace 50 años. Yo creo que la OSE no ha sabido decir que fue acompañando ese posible deterioro de la calidad de la materia prima, ha ido haciendo cosas para acompasarse, para hacer que las usinas sean más robustas y puedan reaccionar a esas variantes. Las normas son muchísimo más exigentes ahora. Nos hemos ido adaptando a una materia prima que tal vez se deteriora y todavía tenemos que cumplir con normas que son más exigentes”, explicó.

“Si me apuran, yo diría que el agua que saco de una canilla hoy es mejor porque estoy obligado a que sea mejor”, agregó.