“La espada de Servicio Civil debería ser más filosa” El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, afirmó que los organismos públicos no cumplen con la actualización del Registro de Vínculos con el Estado pese a que no hacerlo implica una “falta grave”.

Actualizado: 24 de noviembre de 2021 — Por: Redacción 180

La no actualización de este registro trae aparejadas otras irregularidades como la posibilidad de que se recontrate en el Estado a una persona que fue destituida de otra oficina pública, cosa que está prohibida.

“Todos los organismos públicos del Estado, inclusive las personas públicas no estatales, son responsables de actualizar ese registro por sí mismos y no lo hacen. Ingresa una persona, se da un alta, una baja, un sumario, se destituye a alguien... se tiene que poner en el Registro de Vínculos con el Estado”, dijo Ramos en una entrevista con No toquen nada.

Sin embargo, no necesariamente lo actualizan y hay una subdeclaración importante. Esto puede ser considerado una “falta grave”.

En la Oficina Nacional del Servicio Civil “no tenemos capacidad de sanción”, señaló Ramos. “Deberíamos. Yo creo que la espada de Servicio Civil debería ser más filosa y la autonomía también debería ser más alta”, agregó.

Ramos dijo que ha detectado aproximadamente 100 funcionarios que fueron destituidos de una oficina pública y vueltos a contratar por otra repartición estatal.

“Eso no se puede hacer” pero no salta en ningún sistema, lamentó.