“La LUC ya establece que las esterilizaciones en perros y gatos son obligatorias” El exdirector de Bienestar Animal, Gastón Cossia, afirmó que los propietarios de perros y gatos ya tienen la obligación de castrar a sus mascotas. Agregó que el debate sobre los perros sin dueño es muy hipócrita. “El tema acá es: ¿hay que eliminar los perros o no?”, preguntó.

Actualizado: 16 de febrero de 2022 — Por: Redacción 180

Cossia renunció hace dos semanas a su cargo como director de Bienestar Animal. En diciembre un congreso de la Federación Rural había pedido su renuncia, a raíz de los ataques de perros al ganado ovino. Luego perdió el respaldo del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que es un órgano colegiado con integrantes del gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Federación Rural.

Las causas de la proliferación de jaurías en el interior es la falta de control sobre la reproducción de los perros.

Cossia dijo en una entrevista con No toquen nada que el gobierno definió la política de esterilización e identificación mediante chips de los perros y gatos. Por eso, la Ley de Urgente Consideracion ya estableció la obligatoriedad de la castración. Incluso impuso sanciones para quienes no cumplan con este extremo.

Ahora estos artículos de la LUC, que no están incluidos en el referéndum del 27 de marzo, están en proceso de reglamentación.

Cossia dijo que “al tener un perro es obligatorio que esté castrado. La Ley de Urgente Consideración ya establece que las esterilizaciones en perros y gatos son obligatorias. Ahora se va a reglamentar. Pero es la gente la que tiene que castrar”.

Esa reglamentación, agregó, permitirá que las autoridades nacionales o departamentales puedan intervenir en situaciones de tenencia problemática y obligar a la castración e identificación de los animales.

“Por ejemplo si tengo una señora o un señor, como sucede en Montevideo, que tienen 50 perros adentro de una casa o 40 gatos, yo puedo llegar en una intervención coordinada con la Intendencia, y decir que los tienen que castrar porque está en la ley y está reglamentado. Tiene la política pública que le va a dar las castraciones y el chipeado gratis y lo tiene que hacer”, afirmó.

Para el exdirector de Bienestar Animal algunos actores vinculados a esta problemática no entienden que esta política sea la solución. Entre ellos ubicó a la Federación Rural.

“Hay quienes no creen que esto sea lo adecuado, que dé los resultados en los tiempos y en los procesos que ellos entienden convenientes. Ese es el debate de fondo que nunca termina de ponerse arriba de la mesa. El tema acá es: ¿hay que eliminar los perros o no?”, señaló.

En ese sentido recordó una reunión que tuvo con la gremial de empresarios rurales en la que le manifestaron la necesidad de declarar como plaga “al perro asalvajado o silvestrado”.

“Ese fue el debate que tuvimos cuando pedí ser recibido. El gran tema ahí es que en Uruguay no existen perros asalvajados, existen perros abandonados que se van al monte circunstancialmente. Todo ese debate que se ha dado en cuanto a cómo tratar las poblaciones de perros que no tienen dueño a veces es muy hipócrita porque no habla del tema de fondo, de cómo lo hacemos”, opinó.