¿Asado a 230 pesos?: “Los que vendemos carne estamos en un brete” El carnicero Marcelo Píriz explicó por qué para los carniceros no es una fórmula conveniente el acuerdo para bajar el precio del asado anunciado por el gobierno.

Actualizado: 29 de marzo de 2022 — Por: Redacción 180

Píriz es columnista de No toquen nada y tiene una carnicería en la zona del Parque Rodó. Él explicó cómo se trabaja la manta de asado en las carnicerías y dijo que para ellos es imposible vender el asado a 230 pesos el kilo, tal el acuerdo alcanzado por el gobierno y los frigoríficos, cuando reciben la manta de asado a un precio de costo de 222 pesos el kilo.

“En la carnicería se trabaja la manta. La manta de asado tiene el asado de tira, se le saca la falda como corte más barato de esa manta, el matambre y el pulpón de vacío. Ese asado como viene nosotros no podríamos venderlo, tenemos que trabajarlo”, explicó en No toquen nada.

Para él, los precios que se arrojaron desconocieron el trabajo que se hace en las carnicerías.

“De ese asado hacemos dos selecciones. El seleccionado o de primera que es todo el primer corte hasta la mitad de la manta y la parte de atrás del asado es la que la gente menos quiere. Pero viene todo junto en la manta. Por eso hay distintos precios de asado”, afirmó.

Píriz estimó que las carnicerías tiene un costo operativo por kilo de carne de entre 50 y 70 pesos. El margen de ganancia de ocho pesos entre los 222 pesos de precio de costo y el de 230 que se pide que llegue al público no para poder trabajar.

▶️ ¿Qué tipo de asado llega a la carnicería para venderse a 230 pesos el kilo? ¿Qué rentabilidad le deja al carnicero?



→ Charla con Marcelo Píriz pic.twitter.com/bmwoXH5f5u — 🤚🏻 NoToquenNada (@NoToquenNada) March 29, 2022

“Si lo tengo que vender a ese precio, no lo podría tocar. Tendría que cortarlo como viene, con todo”, señaló. “Todo lo que no se le gane al asado, se lo tenemos que ganar a algo más, ya sea al vacío, al resto de los cortes. No hay magia. Si no empieza a pasar esas cosas como que venden asado de oferta a 230 pesos y la falda, que siempre fue el corte más barato del asado, a 260. Nos meten ese brete de tener que empezar a hacer ese tipo de cosas”, agregó.

Píriz dijo que le extraña que los carniceros no hayan alzado la voz para explicar esto.

“A los carniceros no les sirve. Si tenemos que perder en pos de apoyar esto, lo hacemos. Pero esto al carnicero no le sirve. Las grandes superficies pueden darse esa licencia porque teniendo 3.000 o 4.000 artículos más para la venta. Los que vendemos carne, estamos metidos en un brete”, lamentó.

Además, esta situación les genera un problema con la clientela habitual que viene en busca de una oferta que se anunció pero que ellos no pueden satisfacer.

“Nosotros tenemos que hacer esa gimnasia de explicarle que no lo podemos vender a ese precio. Si no, no te voy a vender el asado de calidad que te están diciendo o menos el que ellos vienen a buscar. Somos los que damos la cara explicándole a la gente que no, que con un margen de ocho pesos es imposible de venderlo”, afirmó.