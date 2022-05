Antel debe “tener la libertad” de decidir si comparte red con la competencia El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, consideró que compartir la red instalada con la competencia puede ser “eficiente” pero que la empresa debe tener la libertad de decidirlo.

Actualizado: 03 de mayo de 2022 — Por: Redacción 180

Gabriel Gurméndez (No toquen nada/ José Benítez)

La Ley de Medios que estudia el Parlamento prevé que las empresas operadoras de televisión por cable puedan vender internet y obliga a Antel a que les alquile su infraestructura instalada. Hoy Antel tiene el 99% del mercado de internet fija en Uruguay.

Gurméndez dijo en una entrevista con No toquen nada esto puede ser un buen negocio porque la alternativa es que los nuevos operadores instalen redes paralelas a la ya existentes.

“Yo voy a tomar la decisión que más favorezca a Antel y a sus usuarios. Creo que tengo que tener la libertad de poder decidir si me conviene o no. Desde el punto de vista de la economía, de la eficiencia social de las inversiones, también es cierto que si uno no es eficiente en el uso adecuado de las infrasestructuras, el que termina pagando la sobreinversión del sistema es el cliente, independientemente de qué operador sea”, afirmó.