Minuta para quitar el IVA en la canasta básica y propiciar acuerdos de precios “ilegales” El Senado aprobó una minuta de comunicación donde “solicita” al Poder Ejecutivo exonerar del IVA y, además, “promover acuerdos con la cadena de distribución y comercialización” a 19 productos de la canasta básica.

Estos acuerdos de precios, que el Senado pide, están prohibidos expresamente por la ley de defensa a la competencia.

El proyecto, que fue iniciativa de Cabildo Abierto fue votado por unanimidad. El punto 1 es exonerar el IVA por seis meses a 19 productos. El 2 se refiere a los acuerdos de precios.

El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, explicó que los acuerdos deberían hacerse “a efectos de mantener bajo control determinados márgenes que terminan encareciendo y aumentando el precio final al consumidor”.

Dijo además que estos acuerdos no son “novedosos en nuestra historia reciente”.

La única alusión al tema desde los legisladores de la oposición, fue la del senador Mario Bergara.

“Incorpora la posibilidad de que se lleven adelante acuerdo son proveedores, con comercios, como se ha hecho en otras ocasiones efectivamente, dijo Bergara respecto a la minuta.

La minuta, además proponía, que se le quite el IVA a 19 productos de la canasta básica.

El texto que fue aprobado este martes, cambia en algunos aspectos respecto al inicial. Por ejemplo, el proyecto que presentó Cabildo Abierto estaba redactado como una “propuesta”, en el aprobado el Senado “solicita”. Además, agrega otro artículo para que el Ejecutivo considere aplicar esta medidas a través de medios de pagos electrónicos.

El senador del MPP Alejandro Sánchez, que votó el proyecto, dijo que era una señal política que el Ejecutivo debía escuchar. “Jurídicamente no hay ninguna posición que establezca una cuestión vinculante con esto. Ahora, si el sistema político uruguayo, si el pleno del Senado de la República, si todas las bancadas que componen este Senado le están diciendo que baje el IVA a 19 productos, imagino que la ministra de Economía y Finanzas está redactando el proyecto de ley. De lo contrario tendríamos a la ministra de Economía y Finanzas haciendo caso omiso de lo que le dice el Parlamento. O, si esa no es la hipótesis, estaríamos en presencia de una votación que lo que hace es votar para quedar bien, para quedar macanudo, sabiendo que no se va a aplicar”.

Sergio Botana le respondió a Sanchéz, dijo que no estaba de acuerdo con las medidas planteadas pero que las votaba por cortesía parlamentaria. “Creo que en estas cosas la soberbia es mala consejera. Creo que lo que debemos hacer es poner a consideración del Poder Ejecutivo esta propuesta y por eso hemos acompañado en comisión, por un tema de cortesía parlamentaria y por un tema de poner todas las baterías que el gobierno quiera disponer, toda la información, todas las ideas que deben estar a consideración de quienes tienen la iniciativa de las políticas para el control inflacionario”.

Productos incluidos en la canasta básica:

Harina.

Azúcar.

Fideos.

Arroz.

Aceite.

Sal.

Polenta.

Pulpa de Tomate.

Lentejas.

Porotos.

Leche en polvo.

Huevos.

Cocoa.

Café.

Avena.

Carnes Vacunas (Picada, Paleta, Osobuco, Falda).

Pollo.

Carne de Cerdo.

Pan (Flauta o Galleta de Campaña).

El artículo 4 de la Ley de Competencia (18.159) prohíbe expresamente “las prácticas, conductas o recomendaciones concertadas entre competidores” tendientes entre otras cosas, a “establecer, de forma directa o indirecta, precios u otras condiciones comerciales o de servicio”.

Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.