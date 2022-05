El derecho a no recibir llamadas publicitarias y cómo hacerlo efectivo Más allá del Registro No Llame, creado recientemente, el derecho a no recibir llamadas publicitarias indeseadas ya estaba consagrado. La especialista en derecho informático y protección de datos Bárbara Muracciole explicó cómo.

Actualizado: 23 de mayo de 2022 — Por: Redacción 180

Pablo Vignali / adhocFOTOS