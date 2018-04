Roballo cuestiona cercanía de mensaje de los obispos con los Autoconvocados y Todos Luego de un documento de la Conferencia Episcopal del Uruguay que alertó sobre la fragmentación social del país, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, le envió un duro mensaje al cardenal Daniel Sturla.

Actualizado: 20 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

La CEU presentó un documento titulado “Construyamos puentes de fraternidad en una sociedad fragmentada”. En la rueda de prensa, el cardenal Sturla afirmó que “el Uruguay como tal, una sociedad tradicionalmente integrada, se ha ido fragmentando”.

El documento señala problemas en el empleo y en la familia. “Ya no está aquello de que entro en una empresa, continuo en esta empresa y voy ahí formando relaciones durareras. Se da mucho más el cambio de una empresa a otra, de un trabajo a otro”, afirmó el religioso.

En cuanto a la familia, dijo que sus cambios “tienen que ver con la fragmentación social”.

“Se da un desbalance generacional y hay una dificultad que nosotros vemos fuertemente desde distintos ángulos pero creemos que tiene hondas raíces espirituales que tiene que ver con la baja tasa de natalidad en este país, unida a un alto índice de suicidios”, dijo Sturla.

El cardenal llamó la atención sobre la infantilización de la pobreza aunque reconoció que en los últimos años estos datos han ido mejorando y son alentadores. Sin embargo, dijo que de cada 1.000 niños, 174 son pobres. En cambio, en los adultos ese guarismo baja a 64.

Roballo

En su mensaje, Roballo se manifiesta “perplejo” ante el mensaje eclesial. Si bien alcara que no leyó el documento completamente afirma que allí se habla de “fractura social, división del campo y la ciudad, infantilizacion de la pobreza, etc, etc. Relato muy parecido al de los autoconvovados”.

El prosecretario de la Presidencia recuerda que el último informe del INE “da cuenta, una vez más de la baja de la pobreza; se llegó a una baja histórica de la mortalidad infantil y se implementó un sistema de cuidados para los más desprotegidos, entre tantas cosas”.

El mensaje es “incompresible”, escribió. “Discúlpame la suspicacia, estoy seguro que tú no lo debes de haber advertido, pero hasta el nombre del documento coincide con la consigna del sector “todos” del PN”, agrega.

“He escuchado siempre y comparto, que la Iglesia debe denunciar, marcar, señalar las injusticias incluso a costa de ser perseguida. Pero a esta Iglesia se le está pasando por alto que al 2005 la pobreza era del 39,9%, y más del 50 % eran niños y adolescentes, y ahora es de 7,9%. La indigencia al 2005 era del 7,9 % y ahora es de 0,1 %, duelen esos pobres e indigentes, pero son cientos de miles que salieron de esa situación y siguen saliendo”, escribió Roballo.

Roballo repasa la mejora en el desempleo y los distintos informes internacionales que elogian la calidad del empleo e institucional de Uruguay.

“Humildemente pienso que en función de la evolución del país, el análisis de la realidad merece por lo menos una introducción diferente a la que acabo de ver. Un mensaje señalando lo que debe hacerse, sin duda alguna, pero el contexto referido parecía más del año 2005 que del 2018”, afirmó.

Roballo es católico y firma su mensaje: “Fraternalmente, Juan y flia”.

El mensaje de Roballo

Estimado Daniel, acabo de ver en el informativo el planteo de la CEU. Con todo respeto y solo teniendo en cuenta tus dichos en los medios, sin leer el documento, te confieso que quede perplejo. Se denuncia fractura social, división del campo y la ciudad, infantilizacion de la pobreza, etc, etc. Relato muy parecido al de los autoconvovados, a una semana del informe del INE que da cuenta, una vez más de la baja de la pobreza; se llegó a una baja histórica de la mortalidad infantil y se implementó un sistema de cuidados para los más desprotegidos, entre tantas cosas. La academia y los analistas internacionales hablan de la década de la inversión social luego de décadas de rompimiento del tejido social. Nadie del gobierno pretende que se lo felicite, nadie; pero en el análisis de la realidad y el mensaje de nuestros pastores en el informativo central de los medios de comunicación, es incomprensible. Y discúlpame la suspicacia, estoy seguro que tú no lo debes de haber advertido, pero hasta el nombre del documento coincide con la consigna del sector “todos” del PN. He escuchado siempre y comparto, que la Iglesia debe denunciar, marcar, señalar las injusticias incluso a costa de ser perseguida. Pero a esta Iglesia se le está pasando por alto que al 2005 la pobreza era del 39,9%, y más del 50 % eran niños y adolescentes, y ahora es de 7,9%. La indigencia al 2005 era del 7,9 % y ahora es de 0,1 %, duelen esos pobres e indigentes, pero son cientos de miles que salieron de esa situación y siguen saliendo. El desempleo al 2005 era del 14 % y hoy es del 8,2%; vaya si hay que trabajar aún, pero el mismísimo BID informo recientemente que Uruguay ostenta el primer lugar en calidad de empleo en Latinoamérica y el Caribe. Desde el punto de vista institucional, seguridad jurídica y financiera, así como en materia de transparencia, nuestro país también ostenta el primer lugar el America Latina y el Caribe. Más aún, Uruguay también está primero en crecimiento continuo con inclusión social y reducción continua de la brecha social, según el índice de Gini. El ingreso per capita también es el más alto de America Latina. Un país que está entre los 20 países del mundo que califican como “Democracia Plena”. Como estoy en contra del consumismo, no me adentro en los récords de acceso a bienes y servicios no esenciales de la población.

Repito, no escuché a nadie en el gobierno que pretenda que se lo felicite. Pero humildemente pienso que en función de la evolución del país, el análisis de la realidad merece por lo menos una introducción diferente a la que acabo de ver. Un mensaje señalando lo que debe hacerse, sin duda alguna, pero el contexto referido parecía más del año 2005 que del 2018.

En el mismo informativo, canal 10, y a continuación de tu presentación, un Párroco de Punta del Este apareció denunciando “inseguridad” por el “robo” a un sacerdote argentino al que un joven le habría hurtado U$S 20.000 más tres relojes por un valor de otros U$S 20.000.

Discúlpame, pero así es muy difícil!. Seguro que este mensaje no es agradable, pero me siento en la obligación de transmitírtelo a ti primero que a nadie. Tampoco fue agradable para esta familia y lamentablemente estoy recibiendo bastantes mensajes en ese sentido. Obvimente cuento los de católicos, dejo de lado otros, que te imaginarás, también estoy recibiendo y no se que contestarles.

Siempre seguí la máxima de no escribir en caliente, pero siento una gran tranquilidad de espíritu haciéndolo en esta ocasión. Fraternalmente Juan y flia.