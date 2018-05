Cómo funciona el colectivo “Con Mis Hijos No Te Metas” según su fundador El movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, surgido en Perú hace dos años, que en Uruguay funciona con ese nombre y con el nombre A Mis Hijos No Los Tocan. tiene como aliado al cardenal Daniel Sturla y al obispo de Minas Jaime Fuentes.

Actualizado: 10 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

facebook.com/ConMisHijosNoTeMetasUruguay