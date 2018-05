Layera dijo que el Mides, el BPS y la ANEP no brindan información clave para capturar delincuentes El director nacional de Policía, Mario Layera, dijo que el Mides, el BPS y la ANEP no brindan información clave para capturar delincuentes. Además, señaló que el gobierno no cumple algunas normas de control y no se anima a derribar viviendas en barrios como Casavalle.

Actualizado: 14 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

Mario Layera (Adhoc ©Javier Calvelo)