Martínez anunció rebaja en tributos domiciliarios El intendente Daniel Martínez anunció que tras el resultado positivo de 777 millones de pesos del periodo 2017 se realizarán rebajas en los tributos de hogares y empresas.

Actualizado: 22 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

En 2017 los datos preliminares muestran que hemos tenido un nuevo resultado positivo, en este caso de 777 millones de pesos, que equivalen al 4,1% de los ingresos", señaló en conferencia de prensa Juan Voelker, director de Recursos Financieros de la intendencia.

"Es una cifra importante, que en forma conjunta con el resultado de 2016, nos acerca a esta senda de sostenibilidad y equilibrio de las cuentas de la intendencia", agregó.

El intendente Martínez afirmó que "esto ha sido gracias a un esfuerzo colectivo". "La intendencia en su conjunto ha logrado mejorar los procedimientos, mejorar el entendimiento de que es importante planificar, profesionalizar la gestionar, comprometerse al mejor uso de los recursos pudiendo tener metas", señaló.

"Nos comprometimos, apenas asumimos, a no subir los impuestos. De la misma forma que podemos decir que hemos logrado ir en un proceso de mejora, y queda muchísimo por hacer, aparte de obras concretas también debemos destacar que se ha dado una mejora en la recaudación que nos ha permitido empezar a pensar ya no solo en el compromiso de no subir los impuestos sino de tomar medidas en cuanto a una rebaja impositiva en un área que involucra a todos los ciudadanos de Montevideo", explicó.

De esta forma se busca "no solo invertir, tener obras, sino ayudar en el respiro económicos de los ciudadanos bajando aunque sea parcialmente los impuestos".

Rebaja para hogares y empresas

"Tenemos oportunidades de destinar fondos a una reducción de tributos para este año 2018. Estamos presentando un proyecto de decreto para ser considerado por la Junta Departamental para reducir unos 10 millones de dólares en tributos de los montevideanos en 2018", informó Voelker.

La rebaja tendrá "dos grandes ejes: hogares y empresas". "Estamos pensando en una bonificación de la Tasa General Municipal, más conocida como tributos domiciliarios. Son 440.000 cuentas que abarcan este tributo", señaló.

"La bonificación no va a ser proporcional para todos sino que va a tener un énfasis en aquellas que pertenezcan a unidades ocupacionales de menor valor catastral", agregó.

Para el 20% de menores valores catastrales la bonificación será del 100% de una de las seis cuotas anuales de la Tasa General Municipal. Para el restante 80% la rebaja va a ser del 50% de una de esas seis cuotas.