Fiscal Pacheco apelará decisión de la jueza en causa Ancap El Fiscal Especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, apelará la decisión de la jueza Beatriz Larrieu, que desestimó seis pedidos de procesamiento realizados en el marco de la causa Ancap.

Actualizado: 30 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

El fiscal Pacheco dijo a 180 que apelará la sentencia de la jueza Beatriz Larrieu, que decidió no procesar a seis ex funcionarios de Ancap. El único enjuiciado a pedido del fiscal será el ex vicepresidente Raúl Sendic, procesado sin prisión por un delito de abuso de funciones en reiteración real con reiterados delitos de peculado vinculados al uso de las tarjetas corporativas y a su participación en la negociación con Exor por la cancelación de una deuda con la petrolera venezolana PDVSA.

El recurso de apelación se presentará el lunes y será estudiado por tres jueces. La causa está en el marco del Código del Proceso Penal anterior, por lo tanto este es el inicio del proceso, no hay condena, no hay culpables y no hay absueltos hasta que resuelva el Tribunal de Apelaciones.

Sendic fue el único procesado por Larrieu. En los restantes casos, hubo seis que fueron desestimados, entre ellos están los pedidos de procesamiento por abuso de funciones contra el ex director colorado de Ancap, Juan Justo Amaro, y el ex presidente de Ancap oficialista, José Coya.

También se desestimaron las actuaciones contra Juan Luis Romero, Eduardo Goldsztejn y Ricardo Lemez por abuso de funciones.

Además, Larrieu rechazó el pedido de procesamiento por estafa de Manuel González, ex gerente de Alcoholes del Uruguay (ALUR).

En el caso de los ex directores Germán Riet y Juan Gómez, la jueza no se expidió porque ambos indagados presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el abuso de funciones que se les adjudicó.