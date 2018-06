“La inteligencia artificial de hoy en día no tiene nada que ver con un comportamiento inteligente” “Los programas no hacen nada que un persona por fuera del tema perciba como un comportamiento inteligente: formular objetivos, tener deseos propios y conciencia. Nada de eso existe”, dijo a No toquen nada el físico Andrei Vazhnov.

Actualizado: 09 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

DelSol (Todos los derechos reservados)