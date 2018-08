Valdez acordó las entrevistas con Julio Ríos a cambio de no difundir los audios, según Welker Edgar Welker dijo que Wilmar Valdez sufrió una "extorsión" por parte del periodista Julio Ríos, con el que acordó dos entrevistas a cambio de no difundir los audios.

Actualizado: 27 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

Welker, que renunció a la presidencia de la AUF este lunes, contó que habló con Valdez en Asunción sobre las razones de su alejamiento de la asociación y el escándalo de los audios.

El dirigente dijo a 100% Deporte de Sport 890 que vio a Valdez "con ganas de dar batalla" y que "le cayó la ficha de todo lo que sucedió".

"Está arrepentido de haber tomado una decisión en caliente. Él entiende que fue sujeto de una extorsión para que el resultado fuera justamente este, de bajarse de la candidatura. Fue algo premeditado";,señaló.

"Hay un periodista involucrado que le hizo dos reportajes anteriores a mostrarle los audios, que en ese momento Valdez nos dijo 'qué bien me trató este periodista en ambos reportajes', pero ya estaba en poder de esos audios y le estaban haciendo una cama. Y así fue", dijo Welker en referencia a Julio Ríos.

"Lo citaron a la casa del periodista, le dijeron 'acá tengo una bomba atómica, ¿qué hacemos con esto?'. Él escuchó uno o dos, dijo 'no me hagan escuchar más', le dijeron que había 20 audios más, y él shockeado empezó a tomar decisiones que no fueron las mejores. Entre ellas acordó hacer dos entrevistas, una en televisión y el lunes en su programa deportivo. Fueron reportajes acordados", aseguró.

La noticia de que Valdez se bajaba de su candidatura se conoció un sábado a la mañana y el domingo el expresidente de AUF concurrió a Punto Penal de Canal 10 a una entrevista con Ríos donde anunció su decisión y también la renuncia a su cargo.

El día lunes Valdez volvió a salir al aire con Ríos, esta vez en el programa "Las Voces del Fútbol" de Radio 1010.

En ambas ocasiones Valdez negó que haya habido una extorsión y dijo que se alejaba del fútbol por temas familiares.

Welker contó que Valdez le dijo: "si estaría en estado de shock que ni negocié que me entregaran los audios".

"Me dijo que fueron reportajes acordados. Él quiso evitar que todo esto tomara estado público, lamentablemente no fue así, y está muy molesto con estas personas. Está investigando un complot", dijo Welker.

Sobre Arturo Del Campo dijo que "fue parte de toda esta situación pero que el día de la reunión se notó a Del Campo no como al periodista". "El periodista, para Valdez, es el autor intelectual de todo esto, y Del Campo jugaba un rol de testigo y se lo notaba nervioso", expresó.

"Se encontraba en estado de shock, no le dio ni siquiera para negociar que se le devolvieran los audios", dijo Welker.