La “benévola” reforma de la Caja Militar acusada de “neoliberal” por la oposición El Senado aprobó la reforma de la Caja Militar solo con votos del oficialismo. Desde la oposición se cuestinó la reforma por “neoliberal” y producto del “resentimiento”. Para el Frente Amplio se trata de justicia con el resto de los trabajadores.

Actualizado: 28 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

El objetivo del gobierno es reducir en los próximos años un déficit anual que superó los 500 millones de dólares en 2017 y podría llegar a 700 millones en 2020. De todos modos, se estima que el impacto positivo de la reforma para las cuentas públicas se empezaría a ver dentro de 15 o 20 años.

El cuestionamiento más fuerte de la oposición fue que se cambia las reglas de juego a los que ya están en actividad.

Los militares en actividad que serán alcanzados por la reforma serán los que al 31 de diciembre de este año tengan menos de 15 años de servicios.

Con la reforma el haber básico de retiro de los militares dejará de ser el último salario que cobraron y pasará a ser el promedio de los últimos 60 meses. En base a eso se calculará la pasividad que será como máximo 85% para quienes alcancen 40 años de servicios.

Tras la media sanción en el Senado, ahora el proyecto irá a la Cámara de Diputados. Se estima que sería aprobado antes de fin de año.

Benévola o neoliberal

El senador frenteamplista Marcos Otheguy dijo que es una reforma benévola y la comparó con el régimen general.

“Hay que decir que un trabajador con 60 años y 30 de servicio, se jubila con una tasa de remplazo del 45%. Cuando nosotros adecuamos el sistema previsional militar a las condiciones generales del sistema va en esta dirección, en buscar un criterio de justicia. Tratar de equiparar. Sin duda que comprendiendo la especificidad que tienen las Fuerzas Armadas, no le vamos a pedir a un soldado que tenga 70 años para jubilarse y eso no lo hace la reforma. Da cuenta de esa especificidad. Es benévola, es la más benévola de todas las reformas (previsionales) que se han aplicado en los últimos 40 años en el Uruguay”, afirmó.

Para el nacionalista Luis Alberto Heber la modificación es necesaria, pero no esta reforma que calificó como “neoliberal”.

“Aquí hay una visión economicista, neoliberal de la situación del déficit fiscal”, dijo motivando reacciones en la bancada del Frente Amplio. “Nosotros estamos diciendo que la modificación es necesaria, sin lesionar los derechos adquiridos que tiene mucha gente”, agregó.

Los militares en actividad que serán alcanzados por la reforma serán los que al 31 de diciembre de este año tengan menos de 15 años de servicio. Los que tienen menos de 10 años serán los que estrenarán el nuevo régimen de retiros plenamente instalado. Para los que tienen entre 15 y 10 habrá un régimen de transición.

Algunos legisladores de la oposición se quejaron por los militares que serán alcanzados. Así lo dijo Álvaro Delgado, del Partido Nacional.

“No estamos de acuerdo con el artículo primero porque creemos que esta reforma se tienen que aplicar a todos aquellos que ingresan a partir de la promulgación de la ley. No estamos de acuerdo con que se cambien las reglas de juego sobre el camino”, afirmó.

La frenteamplista Constanza Moreira comparó el tema de los derechos adquiridos de la reforma de 1996 y los de la actual.

“Cuando a mí me hablan de derechos adquiridos, dijo: '¿Cómo? ¿Y mis derechos adquiridos qué?' Cuando se aprobó la reforma yo tenía 36 años y ahora me quiero salir de la reforma y no puedo porque tengo una deuda con el BPS que Dios libre y guarde, por todo lo que no aporté porque la reforma me impidió aportar. ¿Alguien habló de mis derechos adquiridos? Nadie”, afirmó.

“Resentimiento”

El senador blanco Jorge Larrañaga señaló que el proyecto tiene otras motivaciones además de ordenar la Caja Militar.

“En el gobierno ha imperado hacia las Fuerzas Armadas un conjunto de prejuicios y de estigmas, resentimientos. Me parece que no hay que transitar por estos caminos donde lamentablemente se lleva un rumbo de acogotar a las Fuerzas Armadas”, señaló.

El socialista Yerú Pardiñas contestó que no hay revancha ni prejuicio sino que es “cuestión es de justicia social”.

“Para nosotros esto comparado con el régimen general, a la mayoría de trabajadoras y trabajadores, a la mayoría de jubilados y pensionistas de este país, es privilegio que se construyó bajo otro país”, afirmó.

Producción: José Benítez.