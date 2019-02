Hay 656 asentamientos informales en Uruguay De los 656 asentamientos informales que existen en el país, más de la mitad se encuentra en Montevideo.

Actualizado: 21 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

En segundo lugar está Canelones (121) y en tercer lugar el departamento de Artigas (35).

El único departamento que no tiene asentamientos es Flores, mientras que Treinta y Tres tiene uno solo y Durazno y Río Negro únicamente dos.

Este relevamiento fue realizado por la organización Techo, que este jueves presenta un informe al respecto. En su Relevamiento Nacional de Asentamientos Informales se contabilizaron asentamientos y viviendas, no hogares ni personas.

Los asentamientos contabilizados a lo largo del año por Techo responden a la definición técnica de la Unidad de Evaluación y Monitoreo del Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). El conteo pretende ser exhaustivo y poner sobre la mesa datos abiertos y actualizados.

Se considera asentamientos a grupos de más de 10 viviendas construidas en terrenos sin autorización, sin respetar la normativa urbanística, con carencias en todos o algunos servicios de infraestructura urbana básica y con carencia o dificultades de acceso a servicios sociales.

El acceso a servicios básicos regulares es bastante deficiente en los asentamientos según las respuestas de sus referentes a Techo:

33% declara que accede a agua potable de forma regular

41% a energía eléctrica

85% declara no contar con conexión segura a la red de saneamiento

Que no accedan regularmente no quiere decir que no accedan. En muchos casos las conexiones al agua potable y la luz son irregulares, según el informe.