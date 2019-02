Netflix retiró el documental que provocó el enojo de los endodoncistas Luego del reclamo de diversas sociedades internacionales de endodoncistas, Netflix retiró el documental “Root cause”, que los profesionales de esa disciplina odontológica consideraron como tendencioso y denigrante de su profesión.

Actualizado: 25 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

En enero, la Sociedad de Endodoncia de Latinoamérica (SELA) había enviado una carta a Netflix en la que informaba su “indignación y rechazo a las opiniones e imágenes presentadas en el documental” que presentaba dicha plataforma, llamado “Root cause: hasta la raíz”.

Asimismo, los endodoncistas solicitaban en esa carta que se retirara el film de Netflix “por tratarse de un serio agravio a la ética y a la práctica médica-odontológica”. Actualmente, el documental ya no se encuentra disponible para visualizarse en la plataforma, aunque Netflix no emitió comunicaciones oficiales al respecto y no respondió la carta a SELA, según supo 180.

El documental en cuestión muestra testimonios de personas presentadas como médicos y odontólogos que alegan que la realización de un tratamiento de conducto podría provocar infecciones en los pacientes que derivan en ataques cardíacos, cáncer de mama, enfermedades autoinmunes o disfunción eréctil.

La Sociedad Uruguaya de Endodoncia (SUE) fue una de las que se manifestó en contra de la divulgación del documental por entender que es “antiético, tendencioso y denigrante que engañen a la población”, según indicaron en una carta abierta firmada por su presidente, Iliana Modyeievsky.

En entrevista con 180, la profesional había indicado que el tratamiento endodóntico “es totalmente seguro” y que los conceptos que utilizan en el film “están totalmente obsoletos en la odontología y la endodoncia”.

“Hace más de 100 años se demostró con suficiente y sustentable evidencia científica que los elementos que están manejando son totalmente erróneos”, indicó.