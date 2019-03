Puerto de Montevideo recibe tres muertos en menos de dos meses En menos de dos meses, tres pesqueros extranjeros descargaron en el Puerto de Montevideo a tres tripulantes muertos, según datos oficiales de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Actualizado: 29 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Los muertos eran tripulantes de dos barcos chinos y uno taiwanés. Según un informe de la ONG Oceanosanos, dos barcos son reincidentes. El barco chino Yun Mao 168 había traído un tripulante muerto en setiembre de 2017 y el pesquero taiwanés Fu Chian descargó un fallecido en febrero de 2017.

Las actividades de los pesqueros extranjeros en el puerto capitalino se realizan con escaso control. En 2018 sólo se inspeccionó el 10% de los buques y ninguno de origen chino, según datos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).

En el resto de los casos el contenido de los barcos se conoce a través de la información que proveen los capitanes de los barcos y se trata de información que suele ser adulterada por barcos que practican la pesca ilegal.

Milko Schvartzman, coordinador del proyecto Océanos Sanos, dijo a No toquen nada que su organización quiere que se controle y se sancione. “No decimos que no trabajen. Está bien que reciban barcos extranjeros pero que los revisen, los inspeccionen y que no tengan prontuario. La Dinara va a decir que si no tiene un pedido de captura internacional lo acepta, tienen un montón de excusas burocráticas”.

De acuerdo a datos oficiales revelados en 2018 por el Ministerio de Defensa, desde 2013 los pesqueros extranjeros venían descargado un muerto por mes en el Puerto de Montevideo.

Alberto Díaz, presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), dijo a Doble Click que al momento de llegar al puerto los barcos están habilitados. Los barcos pesqueros tienen que presentar su declaración a la Dinara y que sea aceptada. Luego solicitan el ingreso al puerto, se revisa la autorización con Dinara e ingresan.

Entonces, “para nosotros todos los barcos que entran al Puerto son permitidos, ninguno es ilegal. Además, antes de entrar al puerto también navegan aguas jurisdiccionales, por lo que entra en acción la Prefectura".

"Se cuenta el final de la historia, como que la ANP tiene que resolver el final de la historia, pero antes de nosotros hubo otras empresas públicas y navegó por aguas jurisdiccionales"— Díaz, ANP.

"Hay una cadena de actores, hay que actuar y saber si están en regla pero hay otras autoridades competentes”.