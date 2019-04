El “paisaje cultural” del Polonio y la defensa de las casas por parte de los vecinos Luis Oreggioni y Alejandro Gallinares, representantes de vecinos y pobladores de Cabo Polonio, hablaron en No toquen nada sobre las casas de ese balneario y dieron sus motivos para que se evite su demolición.

Oreggioni, arquitecto y poblador no permanente de Cabo Polonio, dijo en No toquen nada que las casas que están en el frente rocoso y que están previstas para ser demolidas, son “parte de un proceso de colonización y de construcción de eso que llamamos paisaje cultural”.

Para Oreggioni “es muy difícil discriminar cuáles son las casas que afectan o que se pueden considerar que están sobre las rocas y cuáles sobre el cabo”, y añadió que “es una arbitrariedad desde el punto de vista paisajístico decir cuáles están en una condición y cuáles no”. En referencia a los problemas de saneamiento que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) aduce que generan los efluentes de los hogares sobre las rocas, el vecino del balneario reconoció que existe un problema en ese aspecto pero dijo que “está demostrado que esas casas no son especialmente conflictivas”.

También, dijo que las casas “forman parte del paisaje y del atractivo del lugar” y comparó la situación del Polonio con lugares en Europa, como Cinque Terre, sobre el mar de Liguria en Italia. Mencionó que el cabo se recorre libremente entre las casas y las rocas, a diferencia de lo que aseguró Alejandro Nario, director de Medio Ambiente en No toquen nada. Para Oreggioni, “estos argumentos no son aplicables, más bien denotan una voluntad de emprenderla contra esas casas y contra la comunidad de Cabo Polonio”.

Oreggioni comentó que cuando se hicieron las casas en el Polonio, durante las décadas del 60, 70 y 80, había otra sensibilidad. Sobre lo que mencionó Nario de que los que construyeron las casas no pidieron permiso ambiental, dijo que “obvio que no porque no era parte de la cultura de la sociedad en ese momento en cuestión”.

Consultado si viendo la situación con la sensibilidad de la época actual, los pobladores no deberían pensar que ya no podrán más hacer usufructo de las casas porque están en rocas de uso público, dijo que para ello es necesario comprender la esencia del lugar y que lo que los turistas van a ver son las peculiares construcciones.