Adolescentes que planifican su embarazo: “cuidan hermanos y sobrinos, y quieren su hijo” La doctora Mara Castro, directora del Hospital de la Mujer, dijo esta mañana en No toquen nada que no lograron incidir en el 30% de mujeres de entre 15 y 19 años que planifican tener un hijo en ese momento de la vida.

Actualizado: 15 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

Castro explicó que es necesario trabajar en conjunto con el primer nivel de atención de ASSE para lograr un abordaje multidisciplinario del tema y así bajar el porcentaje.

“Sobre todo a las más chicas, las de 15 y 16, que planificaron su embarazo, ver cuántas son y acompañarlas un poco más para que no se desarticulen del sistema educativo, de su proyecto de vida. Muchas veces para estas adolescentes este es el proyecto de vida. Y nosotros tenemos que pensar que no puede ser el único proyecto de vida. ¿Por qué es el único proyecto? Porque son madres antes de serlo, cuidan a sus hermanos, sus sobrinos, entonces quieren tener su hijo propio. Y eso es lo que genera este problema”, explicó.

En el Hospital de la Mujer la cantidad de madres adolescentes se redujo por sexto año consecutivo. En 2018, un 23% de los nacimientos fueron de madres adolescentes, mientras que en 2014 eran el 28,6%.

Pero más allá de este descenso, hay otra cifra que preocupa en el Hospital de la Mujer: el 1,6% de los embarazos adolescentes fueron de niñas de 10 a 14 años. Son 23 casos.

Castro dijo que estos son embarazos no consentidos y que cuando suceden se trabaja con un equipo compuesto por asistentes sociales especializadas, pediatras y ginecólogos. Y cuando se puede plantear la autonomía progresiva y la niña está de acuerdo, se realiza una Interrupción Voluntaria del Embarazo si se está a tiempo.

“Estas cosas muchas veces están presentes en la comunidad y se ven (pero) la gente cierra los ojos y no la denuncia o por lo menos no las comparte para que lleguen donde tienen que llegar. Las cosas que pasan en el ámbito privado muchas veces no las vemos o las vemos tarde. Por otro lado, cuando recibimos a estas adolescentes, si estamos en el caso de que se puede plantear una interrupción voluntaria y tenemos todas las partes de acuerdo, se hace. Si no, se acompaña muy de cerca el embarazo hasta su término”, informó.