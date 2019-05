Qué pasó en Game of Thrones, temporada final, capítulo 4

El antepenúltimo capítulo de la serie, de una hora y 25 minutos de duración, tuvo dos muertes importantes y muchas revelaciones de cara al final de la temporada.

El capítulo comenzó con la quema de los cuerpos de los caídos en la Batalla de Winterfell. Los sobrevivientes despidieron a Jorah Mormont, Lyanne Mormont, Ed el Penas, Berric Dandarrion y Theon Greyjoy.

Daenerys reconoció a Gendry como hijo legítimo de Robert Baratheon y lo nombró Lord de Bastión de las Tormentas pese a ser un bastardo.

Durante la noche de celebración Daenerys está aislada y no es parte de los festejos que tienen a Jon como protagonista.

Gendry le dice a Arya que la ama y le pide que se case con él. Ella le dice que no es una Lady.

ARYA a GENDRY - Serás un gran lord. Y cualquier dama tendrá suerte de tenerte. Pero yo no soy una dama. Nunca lo he sido. No soy yo.

Durante los festejos Jaime, Brianne y Tyrion se reúnen a jugar y tomar. En el juego descubren que Brianne es virgen, ella se va y Jaime la acompaña para pasar la noche juntos. Al final del capítulo él se va hacia King's Landing.

La reina le pide a Jon que no cuente la verdad sobre su identidad. Él promete que siempre le será leal pero que debe contarle a Arya y Sansa.

DAENERYS - Desearía que no me hubieras dicho. De no saberlo, sería feliz ahora. Trato de olvidar. Esta noche lo hice por un momento, luego los vi reunidos contigo. Vi la forma en que te miran. Conozco esa mirada. Muchos me han visto así pero nunca aquí, nunca de este lado del mar.