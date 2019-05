Salle, Hospitale y un “sacrificio personal”: se encadenaron contra el acuerdo con UPM Con copias de la Constitución en la mano, el abogado Gustavo Salle y el activista Marcelo Hospitale se encadenaron a sillas colocadas frente a la entrada del Mausoleo de Artigas en la Plaza Independencia para protestar contra la firma del contrato del Ferrocarril Central.

Actualizado: 17 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Cerca del mediodía del viernes, el abogado Gustavo Salle, candidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista (PVA), y el activista Marcelo Hospitale se encadenaron a dos sillas en la Plaza Independencia.

Su protesta es contra la firma del contrato del gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permitirá iniciar las obras del Ferrocarril Central, proyecto crucial para la concreción de la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM.



Ambos manifestantes tenían una copia de la Constitución de la República en sus manos. Salle, vestido con un traje gris, y Hospitale, que se colocó el Pabellón Nacional sobre los hombros, planean quedarse allí hasta la tarde del sábado. Como parte de la manifestación, se vio a un hombre disfrazado que parecía el personaje del juego Monopoly con una representación de la fábrica de UPM y una valija con dinero, y a dos personas con vestimenta de campo paseando un ataúd vacío por la plaza. Luego, el ataúd terminó frente a Salle y Hospitale con el Pabellón Nacional adentro.

Salle dijo a 180 que era “un día clave, crítico en el país”, porque “un gobierno en retirada” está llevando adelante “la ejecución de un contrato celebrado contra la Constitución de la República, un contrato nulo, abusivo, leonino”, que “viola el artículo 1.253 del Código Civil” y que también “deja una deuda con los organismos internacionales de crédito de cuatro mil millones de dólares para que una transnacional en zona franca, contaminando el agua, maximice y optimice sus ganancias”.

Sobre la decisión de encadenarse, Salle dijo: “no tenemos más remedio que ir a sacrificios personales porque tenemos a la academia, al gobierno, a los banqueros, al PIT-CNT, a la FEUU, al Partido Colorado, al Partido Nacional, al Partido Independiente y a gran parte de la prensa, todos a favor de UPM”.

“Estamos como el chino con la chismosa en Tiananmen. Estamos como los venezolanos a los que Mujica aconsejaba no ponerse delante de las tanquetas. ¡Estamos poniéndonos delante de las tanquetas; las tanquetas de la corrupción, de la muerte, de la coima, de los banqueros internacionales!”, añadió el candidato del PVA.

Consultado acerca de si esperaban alguna reacción del gobierno, Salle dijo que “la que se dé”, mientras que Hospitale comentó que esperaba “que el pueblo reaccione, que se le prenda la semillita en la conciencia de los uruguayos”.

“Después de lo que fue el viernes pasado, que mucha gente que no se instruye sobre los temas nacionales se enteró de lo que yo le dije al ministro Víctor Rossi... hoy tendrían que haber estado acá. Porque así como Salle tuvo que dejar todos sus pleitos en suspensión y yo tuve que dejar mi granjita en suspensión, yo también estoy perdiendo plata y dejando mi vida de lado por defender al país. Me avergüenza y me duele que mucha gente dijera «muy bien», pero hoy no vinieron. El reproche no es a estos coimeros estafadores vendepatria, es al pueblo uruguayo que le hace el caldo gordo a esta gente para que pueda hacer lo que se les antoje”, dijo.