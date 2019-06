El primer error: policía no debió trasladarse a policlínica El asesinato del policía Rogelio Souza en un intento de rapiña dejó expuesto, una vez más, la falta de un sistema coordinado de respuesta a las emergencias, explicó el responsable de la Cátedra de Emergencia de Facultad de Medicina, Fernando Machado.

Actualizado: 10 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

El traslado de un policía herido a balazos en un móvil policial al centro de salud más próximo (Policlínica de Cap. Tula) para ser asistido fue un error por ausencia de conocimiento, según dijo el responsable de la Cátedra de Emergencia de Facultad de Medicina, Fernando Machado.

“Esta es una forma particular del trauma, que se llama trauma penetrante, y se favorece de un control rápido, lo más rápido posible, de todas las hemorragias. Habitualmente estos enfermos mueren de una hemorragia interna, suelen ser heridos a nivel del torso y si esos sangrados no son controlados de forma inmediata y temprana, el manejo de los mismos se torna impracticable. Éste caso es un ejemplo de lo que nosotros llamamos traslados secundarios, en primer lugar a un centro que es inadecuado y luego al lugar que podría ser el centro para el tratamiento definitivo. Eso demuestra el hecho de la necesidad de contar con un sistema organizado de asistencia a los traumatizados, en este caso la ausencia de este sistema organizado y la ausencia de conocimiento de lo que debe ser la actuación con la mejor buena voluntad, pero incorrecta. Eso después determina malas evoluciones y está demostrado que esa falta de organización mata entre un cinco y 10% de las víctimas”, explicó.

Machado junto con el médico intensivista Gerardo Barrios y el cirujano Julio Trostchansky redactaron un ante proyecto de ley hace dos años para crear un sistema de emergencia coordinado en el país. El proyecto nunca fue tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo ni el Legislativo.

En el caso del policía Rogelio Souza, la discusión se centró en los 10 minutos que demoró la ambulancia en llegar a la policlínica para realizar un segundo traslado. Incluso, el Ministerio del Interior publicó el registro de llamadas desde que se solicitó asistencia al 911 a las 13:05. Sin embargo, esto se hubiera evitado si el primer traslado era correcto desde el inicio. El móvil policial que hizo el primer traslado llegó a la policlínica a las 13:12, pero si iba al lugar más cercano, donde podía darse una atención final, eran tres minutos más hasta el Hospital Pasteur. Eso es lo que podría haberse coordinado con un protocolo de actuación, explicó, por su parte, Gerardo Barrios.

“No es un problema de ausencia de recursos para dar una respuesta correcta, es la falta de protocolos de actuación y coordinación en general en emergencias. Eso es lo que sucede en el fondo. Por eso se dan situaciones a diario que nos conmueven a todos y no podemos empezar a pensar que la culpa la tuvo la móvil o tal o cual, yo creo que esto nos interpela a todos, nos conmueve, pero más allá eso, tenemos que tener la claridad para actuar y que esto dentro de una semana solo quede en el recuerdo de la familia y los compañeros de trabajo. Yo no sé si el policía se iba a salvar o no, lo que sí sé es que si hubiera sido trasladado a otro centro, el resultado final podría haber sido otro”, sostuvo Barrios.