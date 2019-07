Villar: críticas internas y problemas con el título La vicepresidenta Lucía Topolansky y el dirigente Juan Castillo criticaron la forma en la que Danial Martínez procesó la elección de Graciela Villar como candidata a vicepresidenta.

El anuncio lo hizo Daniel Martínez el viernes en la sede del FA y desde ese momento se abrió la polémica en la interna.

Desde el Movimiento de Participación Popular (MPP), Topolansky dijo que no se dieron los argumentos para no nombrar a Carolina Cosse, como había pedido el sector.

“Me hubiera gustado que se dijeran las razones para descartar a Carolina Cosse, nosotros peleamos por ella pero no hubo razones claras. Eso deja un sabor que vamos a tratar de mitigar. No es que me moleste, me resultó inexplicable por la cantidad de votos que obtuvo y por las condiciones de la compañera”, dijo la vicepresidenta.

Además Juan Castillo, del Partido Comunista, le recriminó la forma de discutir que se dio

“Se habló demasiado, el problema se instaló en los medios de comunciación en vez de discutir en la interna orgánica. Es un problema de los dirigentes que tenemos, de querer hacer público todo en vez de discutir un poco más en la interna”, consideró.

Para cerrar el fin de semana polémico está el tema de la formación de Villar: ella se presentaba como sicóloga social en la vida política y en redes sociales pero no estudió sicología. Ahora cambió su presentación en twitter y dice Formación en socioanálisis (Taigo).