La Concertación no sobrevivió a las internas El Partido de la Concertación, que sirvió para unificar votos blancos, colorados y los de Edgardo Novick en mayo de 2015 para las elecciones departamentales y municipales de Montevideo, no se podrá reeditar en mayo de 2020.

Actualizado: 10 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

El partido no llegó a los 500 votos necesarios para quedar habilitado como lema para este ciclo electoral. Así lo confirmó el escrutinio departamental que se cerró este miércoles en la Junta Electoral de Montevideo. En el conteo definitivo los votos alcanzados fueron 486.

En el escrutinio primario la Concertación había alcanzado los 480 votos. La expectativa quedó planteada respecto a votos que pudieran haber sido mal contabilizados o anulados en esa instancia y en los 4.330 votos observados de Montevideo, de donde debían surgir los -al menos- 20 votos que faltaban.

En las elecciones de mayo de 2015 la Concertación generó un fenómeno masivo de votos para Edgardo Novick, que con su candidatura debutante se llevó el doble de votos que Álvaro Garcé, el candidato del Partido Nacional dentro de la Concertación y dejó casi sin votos al colorado Ricardo Rachetti, que obtuvo menos del 2% de los votos de los capitalinos.

Sin embargo la cooperativa de votos no estuvo cerca de derrotar al FA que obtuvo el 49,6% de los voto de Montevideo frente al 37% que obtuvo la concertación.

La alianza de blancos, colorados y Novick sí fue exitosa en dos municipios. En el E (que reúne a los barrios de la costa este de Montevideo y los barrios vecinos hacia el norte) fue fundamental para la victoria ante el FA. En el Municipio CH, los votos del sublema del Partido Nacional alcanzaron por sí sólos para estar al mismo nivel que los del FA y con el resto de los sublemas la Concertación obtuvo una victoria contundente por 10 mil votos. Además en los municipios B, F y G las diferencias fueron mínimas en favor del FA.

Esto hace pensar que, de no darse un cambio radical en el panorama electoral de Montevideo, el fracaso de la Concertación en las internas no sólo alejaría el anhelo de desplazar al Frente Amplio del gobierno departamental, donde se encuentra desde hace 25 años, si no que también podría poner en jaque la primacía de la oposición en las alcaldías ya ganadas y alejarla de la posibilidad de gobernar en las que peleó voto a voto en 2015.