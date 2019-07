Morabito, “una fuga que se presume dolosa” El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo este martes que aún no se sabe cómo se fugó el mafioso italiano Rocco Morabito y explicó por qué se encontraba en Cárcel Central, a la espera de su extradición a Italia.

Actualizado: 10 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

“En ese momento él hizo declaraciones a amigos de que eran bastante light las condiciones de privación de libertad y se lo trasladó a cumplir el proceso en La Piedra del Penal de Libertad. Cumplió la pena. Cuando cumplió la pena, por disposiciones judiciales incluso internacionales, como era privado de libertad por razones administrativas, estaba esperando la extradición, no podía estar en contacto con penados procesados o formalizados. Tuvo que volver al Centro de Internación, Diagnóstico y Derivación (ex Carcel Central)”, afirmó.

En la rueda de prensa que dió el ministro después de responder por este tema en la Comisión de Seguridad del Senado, Bonomi trató como hipótesis la implicación de guardias en la fuga y dijo que era Morabito el que quería que lo trasladaran de Cárcel Central a la Guardia Republicana.

“Es una figa que se presume dolosa pero nosotros no podemos afirmar que haya sido así. El fiscal establece una línea de investigación que va por ese lado sin determinarlo, hay que investigarlo. Se ha dicho que la directora pidió para cambiarlo a otro lugar. El que pidió traslado fue Rocco Morabito y pidió que se lo trasladara a la Guardia Republicana lo cual implicaría que se lo pusiera junto con González Valencia que también está esperando la extradición. Los cárteles mexicanos. Le dijimos que no”, dijo el ministro.

Bonomi explicó por qué, en los momentos previos a la fuga, no se pudo trasladar a Morabito a otra cárcel y cuál fue el rol de la Guardia Republicana en su custodia.

“Aparecieron indicios de posibilidades de fuga más recientes. Ahí se tromaron medidas, se los quiso trasladar junto con otros privados de libertad por razones adminsitrativas a la Unidad 1 que es Punta Rieles, la nueva, y por las mismas razones judiciales, que no puede estar en contacto, con otras personas, formalizadas o penadas, no lo pudimos hacer. Entonces determinamos que la Guardia Republicana reforzara la seguridad pero no que se hiciera cargo de la seguridad como en algún momento se dijo. La Guardia Republicana se está haciendo progresivamente cargo de la seguridad en todas las cárceles”, dijo Bonomi.