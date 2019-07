Exeditora de Ecos confirmó que equipo de Sartori buscó difamar a Lacalle Pou La periodista Magdalena Herrera, que la semana pasada dejó de ser la editora del portal de noticias Ecos, propiedad de Juan Sartori, confirmó que la presiones para publicar noticias difamatorias que recibió fueron para perjudicar a Luis Lacalle Pou.

Actualizado: 11 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Herrera fue consultada en VTV por el periodista Gabriel Pereira sobre las notas buscaban perjudicar o difamar a Lacalle Pou. “Sí, es la primera vez que lo digo, no sé si mi abogado me va a matar, pero sí”, respondió la periodista.

Antes Herrera había informado públicamente que la semana pasada Oscar Costa, mano derecha de Sartori, le comunicó que el portal abandonaría su perfil periodístico y pasaría a ser un “brazo político” de la campaña de Sartori.

“Él me llamó por teléfono y me dijo textual que se acababa la pluralidad, desde ahora Ecos cambiaría, sería un brazo político más de la campaña de Juan Sartori. 'Obviamente sé que tu vas a renunciar', me dijo. Y le respondí: 'No, yo no voy a renunciar, ustedes me despedirán'. Él me dijo que no y me pidió que le comunicara a los periodistas si querían seguir con la nueva forma si no, que presenten la renuncia”, contó Herrera en No toquen nada.

Después de la conversación del martes Oscar Costa,volvió a llamar a Herrera el jueves y le cuestionó que la información se haya filtrado. Herrera dijo en No toquen nada que Costa intentó desdecirse de los planteos que le había hecho dos días antes.