“Si pero no”: Jutep critica ley de declaraciones juradas porque “no avanza casi nada” El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, dijo esta mañana en No toquen nada que el proyecto de ley de declaraciones juradas que aprobó recientemente el Senado no avanza “casi nada” en la lucha contra la corrupción.

Actualizado: 16 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Gil concurrió a las comisiones que estudiaron el proyecto en ambas cámaras y alertó sobre las deficiencias del proyecto, que no avanzaba en lo fundamental. Según Gil, el proyecto avanza en la publicación de resúmenes de las declaraciones juradas de altos cargos, pero no establece la posibilidad de que la Jutep solicite el levantamiento del secreto bancario.

Esto hace que las declaraciones juradas puedan ser analizadas pero no se pueda investigar su contenido.

“Las declaraciones tienen una parte reservada y una que la Jutep va a poder ver. Es un resumen de tus ingresos en el último año y de tu patrimonio. Valores totales, digamos. Eso sirve pero poco porque se puede detectar que Ricardo Gil hace un año tenia mil y ahora un millón. Llama la atención pero si Ricardo Gil es un corrupto no va a saltar tan fácil si no puedo entrar a rascar y ver lo que tiene. Este proyecto no me permite rascar”, criticó.

Según Gil este proyecto refleja la actitud general del sistema político frente a la transparencia, que es la de simular que existen controles sin darles sustento efectivo.

“Acá la opción es si queremos hacer un organismos testimonial, maquillándolo, o queremos que sirva. Este Directorio quiere que sirva. Tenemos que decir que estos proyectos 'sí, pero no'. Avanzan algunas cosas, sí. En lo fundamental que es detectar el enriquecimiento ilícito, el proyecto de declaraciones juradas uruguayo no avanza casi nada. La apertura sin posibilidad de llegar a analizar el contenido, es formal”, lamentó.