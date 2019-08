Eli Almic abre puertas a “reparas y raperes” Recién llegada de un festival en Barcelona y con un tema nuevo que denuncia el acoso callejero a las mujeres, Eli Almic comienza a mostrar por dónde sigue su camino tras convertirse en la principal referente femenina del rap uruguayo.

Actualizado: 02 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Este sábado 3, Eli Almic vuelve a presentarse en Montevideo en un “show largo” con temas que no hace tiempo o que ha tocado muy pocas veces. Además habrá un adelanto de su próximo disco, con la canción "Días así", y muchos invitados.

Hace tiempo que solo se presenta en festivales o en fechas compartidas con otras bandas. Entonces, el show en Bluzz Live será “un toque armado con cabeza y mucho cariño, en formato grande, para hacer un repaso de la historia del grupo y mostrar lo que viene”, le dijo la rapera a 180.

Ella es la principal MC femenina de Uruguay. En medio del fuerte impulso del género en los últimos años, su figura es una novedad. La movida es fundamentalmente masculina y sus temas se han ido volcando hacia la denuncia de las temáticas de género.

Quizás en estos días llegó al punto máximo en ese proceso con la presentación del video clip de "Ayuda", su último tema. La canción describe crudamente las situaciones de acoso callejero que sufren las mujeres y el video lo muestra una situación trágica.

Ya con "Brujas", un tema lanzado en 2018, la cantante se había expresado fuertemente contra el machismo y los feminicidios. Ella dice que fue ese tema el que le terminó de abrir la puerta a esta temática en sus composiciones. "Ayuda! y su video muestran esa “película de terror” que pueden padecer las mujeres al caminar solas por la calle.

“Fue muy importante hacer esta canción para poder conectar con las gurisas, con esta temática”, dijo. “Si puede ser un aporte desde la música mejor. Si no, simplemente es una expresión que surje de mi propia necesidad creativa”, agregó.

La canción ganó el Premio Nacional de Música que otorga el Ministerio de Educación y Cultura en la categoría Rock, Pop y Tendencias. Esta semana, Eli sumó el Graffiti al mejor EP de 2018 por Reflejo.

Ella se mueve en un género que está dominado por los hombres. Pero cree que eso está cambiando.

“Muchas veces la movida al ser tan masculina no es que te cierre la puerta pero tampoco te la abre. No es un terreno muy cómodo, es un ambiente muy heteronormativo, muy masculinizado donde todavía hay un interés por demostrar la hombría y ganar la corona”, contó.

Eso limita el acceso de las mujeres a la movida, aún cuando la mayoría de los hombres no se dé cuenta. “A mí nadie me dijo que no podía rapear, al revés, todos los piben me felicitaron y me dijeron que era buena y que le metiera. Pero cuando vos ves que es un ambiente tan de pibes te cuesta entrar”, contó la rapera.

Si bien ella no se dio cuenta en sus comienzos, ahora piensa que eso fue lo que la demoró para meterse de lleno en el rap. Faltaban referentes femeninas. Esa referente hoy puede ser ella y eso la hace sentirse muy bien.

“Que sepan que hay un lugar, que hay contención, que la escena se está abriendo, que ampliamos los discursos. Por eso tiene que haber gente muy diversa. Si son todos pibes heterosexuales, las temáticas no van a ser diversas”, afirmó.

En ese camino este jueves 1 de agosto comenzó una serie de fechas con “raperas y raperes” para que se presenten artistas emergentes. La segunda será el jueves 15, en Barra 7.

“Me siento muy bien de abrir una puerta a más gurisas”, dijo.