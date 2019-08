El orgasmo sigue rodeado de muchos tabús en las mujeres en Latinoamérica Mariana no conoció lo que era un orgasmo hasta después de haber cumplido 30 años. Muchas veces por vergüenza, o por no hacer sentir mal a su pareja, cerca del 45% de las mujeres en Latinoamérica prefieren no sentir placer ni explorar qué les gusta a nivel sexual.

Actualizado: 07 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

(Foto: Priscilla Du Preez on Unsplash) (Todos los derechos reservados)