Villar, de la división “oligarquía – pueblo” al llamado a “acercarse a la gente” La candidata del Frente Amplio a la Vicepresidencia, Graciela Villar, cambió su discurso del Plenario, que dividía entre oligarquía y pueblo, y habló de la necesidad de “acercarse a la gente”.

Actualizado: 19 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

“Nuestro trabajo es acercanos a la gente, al que nos entiende y al que no, al que está enojado y tiene razones, al que está enojado pero no sabe si sus razones son sustantivas, para explicarle en qué momento de la historia estamos. Porque no podemos perder lo hecho le decimos a la gente que nos ayude, que nos acompañen a hacerlo mejor”, dijo citando el eslogan de la fórmula oficialista: “No perder lo bueno, hacerlo mejor”.

Villar llamó a recorrer el país con el mesaje del Frente Amplio “no de división, no de confrontación sino fundamentalmente lleno de hechos y de derechos que hemos conquistado”.

El objetovo es que el último domingo de octubre “no demos un retroceso”, dijo.

En julio, al presentarse ante el Plenario del Frente Amplio, Villar hbaía hablado en otro tono.

“Hoy vamos a dar el peor de los debates, frente a una derecha que no muestra su programa, que lo esconde y que tiene una consigna que les es común: sacar a nuestro Frente Amplio del gobierno. Eso supone hipotecar la felicidad de nuestro pueblo, nos comprometemos a pelear esta batalla, que será la madre de las batallas, porque otra vez vuelve a ponerse entre la mesa una opción entre oligarquía y pueblo. Y nosotros defendemos y representamos al pueblo”, había dicho.