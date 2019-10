Arbeleche: compromiso de bajar las tarifas se mantendría aunque se dispare el petróleo La eventual ministra de Economía si gana Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, dijo en No toquen nada que “toqueteo de las tarifas públicas hubo en la administración del Frente Amplio donde el despilfarro del gasto estatal se financiaba con tarifas públicas y con impuestos”.

Actualizado: 06 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Fragmento de la entrevista de No toquen nada con Azucena Arbeleche, realizada este jueves 3 de octubre.

Joel Rosenberg: ¿Hay compromiso de no subir tarifas de combustible, electricidad o agua?

Azucena Arbeleche: Hay compromiso de bajar las tarifas públicas. ¿Cuál es nuestra postura respecto a las tarifas públicas? Hay dos puntos bien importantes. En primer lugar, terminar con la lógica de que las tarifas públicas financian al gasto estatal. Si vieron la prensa hoy, fue lo que ayer a mí me molestó de (el asesor económico de Daniel Martínez, Christian) Daude.

Yo comenté que una de nuestras propuestas referidas a las micro, pequeñas y medianas empresas eran unas tarifas diferenciales para este conjunto de empresas, que son las más importantes para la economía uruguaya y han sido dejadas de lado. Daude me respondió: me llama la atención que hablen del toqueteo de tarifas públicas.

Toqueteo de las tarifas públicas hubo en la administración del Frente Amplio donde el despilfarro del gasto estatal se financiaba con tarifas públicas y con impuestos. Esa lógica hay que terminarla. ¿Cómo se termina esa lógica? Dándole un rol preponderante a las unidades reguladoras, son las que tienen que informar de forma preceptiva, porque al final del día es el Poder Ejecutivo el que tiene que homologar los decretos de tarifas, pero son las unidades reguladoras las que tienen que tener ese rol.

Hoy, de vuelta, son un saludo a la bandera. Daude lo dice, y lo he escuchado, hemos compartido paneles. ¿Por qué no se hizo hasta ahora si esa es su postura?

JR: ¿La Ursea puede fijar el precio del combustible, o comentar y sugerir?

AA: Comentar y sugerir, a eso me refiero con informe preceptivo, no un informe vinculante. Lo que tiene que hacer la unidad reguladora es, dadas las condiciones de mercado de las empresas, elevar un informe al Poder Ejecutivo en donde le recomienda determinado aumento de tarifas. Hoy, en algunos casos, la unidad reguladora se entera por la prensa del aumento de tarifas.

JR: Pero si la recomiendan ustedes le van a decir que no, porque ustedes no van a aumentar tarifas. Si la unidad reguladora ve técnicamente que debe haber suba de tarifas y ustedes están en el Ejecutivo y se comprometieron a que bajen, ¿no le van a dar corte?

AA: El primer compromiso es que no financien el agujero fiscal. Ese es el primer punto que se tiene que lograr.

JR: Pero si técnicamente la Ursea dice que tienen que subir las tarifas…

Ricardo Leiva: Si subió mucho el barril de petróleo, o subió mucho el dólar, por ejemplo.

AA: Son dos cosas distintas. Ahí va el segundo aspecto que tiene que ver con la eficiencia. La tarifa tiene que reflejar los costos de las empresas, pero si estos son elevados, entonces solucionamos la parte de que no financio el agujero fiscal, pero sigo transmitiendo costos elevados porque tengo empresas ineficientes.

Tu pregunta es muy buena porque de la mano de esto hay que poner un plan en donde mejore la manera en que funciona Ancap. Se debe mejorar la gestión de Ancap y por eso nuestra propuesta de liberar combustibles como referencia a que Ancap tiene que mejorar. Si no tiene competencia, si no tiene una hoja de ruta de cómo mejorar, no lo va a hacer. Acá no es algo que va solo, es un conjunto.

JR: Está bien, eso lleva tiempo. Lo has dicho, te he escuchado varias veces. En julio o agosto de 2020 le das a la Ursea todas las potestades para un informe y te dice: se disparó el petróleo, China o EE.UU. se están peleando, hay un conflicto en Arabia Saudita, o lo que sea; técnicamente tienen que subir los combustibles. ¿Ustedes le dicen: no, tenemos un compromiso de que no?

AA: Está claro en la agenda, no sé si lo tenés ahí para leer, que la unidad reguladora tiene que mirar la situación de la empresa, los costos. Si tenemos una empresa que está siendo más ineficiente, eso lo va a reflejar la unidad reguladora en su precio. Por esos son dos caminos. Primero, que se reflejen los costos de la empresa. Me decís que la unidad reguladora te puede estar diciendo que tenés que aumentarlo. Por eso en paralelo tenemos que mejorar esa forma de mejorar la Ancap.

JR: Pero te puede llevar un tiempo desparejo eso.

AA: Nadie está hablando que esto va a ser de un día para el otro. Es un proceso y son una cantidad de conjuntos de medidas que se implementan. Se ha dicho mucha cosa equivocada sobre el manejo de la liberalizacion de combustibles.

RL: El Partido Colorado no lo tiene en el programa, no lo apoya. No sé cómo piensan conseguir los votos para una ley o si es a través de otro canal.

AA: Hay muchos otros aspectos que tenemos en común. Pero lo cortito es que yo sé que han invitado en alguna instancia al director del PN en Ancap, Diego Labat. Él no puede venir a defender la postura del PN, es muy cuidadoso con eso, no corresponde, por impedimento constitucional. Pero no tiene ningún impedimento como director de Ancap de venir y explicar, porque hay mucha discusión en la vuelta que está equivocada. Sé que Diego estaría muy contento de venir y dar todas las explicaciones del caso en este tema.