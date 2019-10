Murro respondió a Arbeleche en portal de Presidencia; para Lacalle Pou “es una vergüenza” El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo al portal de Presidencia que las declaraciones de la economista Azucena Arbeleche en No toquen nada sobre las calificadoras de riesgo y el grado inversor “son cosas que no le hacen bien al país”.

Actualizado: 05 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Las declaraciones de Murro, recogidas por el portal de Presidencia, fueron en respuesta a lo expresado por Azucena Arbeleche en No toquen nada. El jueves, quien sería ministra de Economía en una eventual presidencia de Luis Lacalle Pou, dijo: “como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años. En particular este año en las últimas reuniones lo que más pedimos fue: no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. Asumir un gobierno sin el grado de inversión es otro escenario”, señaló.

Al respecto, Murro dijo este sábado que le llamaron la atención las palabras de Arbeleche. “Decir que por influencia de un partido político las calificadoras más importantes del mundo, como son las cinco que le han dado y mantenido el grado inversor a Uruguay, calificación muy importante para que sigan viniendo inversiones y el país pueda seguir desarrollándose; que hayan dicho públicamente que esto es gracias a ellos, realmente llama la atención”, dijo el ministro de Trabajo.

“Es como decir que el mejor jugador de Sudáfrica 2010 fue Lacalle Pou, y no Forlán”, agregó.

Murro dijo que este hecho le recordó a declaraciones de Lacalle Pou del 25 de abril. “Recuerdo otro hecho notorio de las últimas semanas que tiene que ver con las declaraciones que hizo Lacalle Pou el 25 de abril cuando dijo 'no se va a concretar la inversión de UPM porque el gobierno es incapaz de resolver los asuntos laborales'”, expresó Murro. Lo que Lacalle Pou dijo por entonces fue que el presidente Tabaré Vázquez no se animaría a firmar una de las condiciones que pedía la empresa finlandesa para concretar la obra, que refería a la limitación de las ocupaciones en los lugares de trabajo.

“¿Cuál es la película que estoy viendo? Que van a dejar una sola cosa (...) Es la derogación del decreto que permite las ocupaciones. Y yo creo que la lapicera del doctor Vázquez no va a tomar una hoja para firmar eso. ¡Nosotros sí la vamos a firmar, no para UPM, sino para todas las empresas!”, había dicho Lacalle Pou, según recogió El País en abril.

Sobre la postura de Lacalle Pou, Murro dijo el sábado que el gobierno resolvió “todos los temas y UPM ya está en marcha”.

“Está en marcha la planta industrial, los alojamientos para trabajadores y han comenzado obras para nuevo puerto. Creo que este tipo de cosas es similar a esto otro que se ha dicho ahora de querer adjudicarse que pueden incidir a nivel de estos organismos internacionales para que Uruguay mantenga una situación, que es la que Uruguay se ha ganado en este gobierno en estos quince años”, dijo el ministro.

Lacalle Pou citó en su cuenta de Twitter la nota de Presidencia con las declaraciones de Murro y escribió: “Esto sí es preocupante. Que gobernantes acostumbrados al poder inventen, la llevo. Que un ejército de dirigentes y militantes (además de trols) repitan, también. Que Presidencia de la República se haga eco de esto, es traspasar todos los límites”.

Más tarde, volvió a citar un tuit de Presidencia con las palabras del ministro de Trabajo y escribió que “el Portal de Presidencia de la República respalda mentiras con esta publicación. Una vergüenza y una afrenta a la institucionalidad. ¿Tanta preocupación por dejar el poder?”.