Talvi: si el FA gana sin mayorías, el PC dará “gobernabilidad a cambio de sensatez” Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado, habló en No toquen nada sobre qué posición tomaría en caso de una victoria del Frente Amplio en las elecciones presidenciales.

Actualizado: 17 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

En entrevista en No toquen nada de DelSol 99.5, Talvi destacó la importancia del rol que tendrá el Partido Colorado en la próxima legislatura. El candidato dijo que hay una creencia generalizada de que el Frente Amplio no ganará con mayorías parlamentarias, y habló del escenario en el que el PC formaría parte de una coalición de gobierno.

“Si es gobierno, el Partido Colorado va a liderar la coalición y marcar su impronta que es un proyecto de raíces fuertemente batllistas. Si nos toca ser parte de la coalición, vamos a ir a defender nuestro proyecto sabiendo que no vamos a salirnos con todo lo que queremos y a marcar los límites de la cancha. Si el Frente Amplio gana sin mayorías parlamentarias, entonces el PC va a tener un rol muy fundamental de darle gobernabilidad a cambio de sensatez”, comentó.

Talvi comparó el rol que jugaría en un gobierno del FA con el papel que tuvo Danilo Astori -con quien dijo que tuvo diferencias pero del que destacó su peso político y personal-, pero desde afuera. Dijo que lo que haría el partido sería tener un rol similar al que jugaron Astori y su equipo para “evitar que el FA cayera en tentaciones kirchneristas; no hablo de chavistas porque sería injusto y absurdo”.

“Va a jugar el rol de un partido que va a evitar que el FA pueda ir hacia una deriva ‘kirchnerista’, por llamarle de alguna manera y se mantenga dentro de parámetros que lo ubiquen en el centro”, comentó.

El candidato colorado añadió que el FA es el adversario del PC y no su enemigo. “Son parte de nuestra comunidad. Tienen ideas distintas que nosotros, especialmente los grupos, llamémosle, más ortodoxos”, dijo.

También dijo que “bajo ningún concepto y en ninguna hipótesis” el Partido Colorado sería parte de una coalición en la que fuera minoría, pero explicó: “tenemos la obligación de darle gobernabilidad al país”.

“Traeme proyectos sensatos y, si son buenos, te los voy a apoyar. El problema es que eso va a forzar a Daniel Martínez a -que de todas maneras él lo quiere hacer, porque es un hombre moderado-, decirle a los grupos más ortodoxos ‘yo no te puedo llevar tu propuesta porque necesito mayorías en el Parlamento y el PC no me las vota’. Así que yo tengo que moderar la propuesta. Yo lo que quiero transmitirle a la ciudadanía es la idea de que este es un partido que volvió a sus raíces batllistas, tiene un futuro muy promisorio. No voy a dar nada por perdido hasta el 27 de octubre. Soy futbolero, juego hasta el último minuto, pero si no nos toca ganar vamos a construir ser actores protagonistas de la coalición que construya un proyecto de país alternativo al que hoy nos gobierna, y creo que eso es lo deseable, simplemente, porque el FA está desgastado por 15 años de poder”, agregó Talvi.