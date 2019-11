Cuidados: qué dicen los programas de un tema ausente en la campaña El Sistema de Cuidados fue un tema de discusión en las pasadas elecciones de 2014. El Frente Amplio propuso su implementación y Luis Lacalle Pou dijo que era una de sus prioridades. Sin embargo, en ésta estuvo ausente en el debate.

Actualizado: 07 de noviembre de 2019 — Por: Emiliano Zecca

En la presentación del balance 2015-2019 del Sistema de Cuidados, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, habló en nombre del Comité Consultivo de Cuidados y dijo que este es, quizás, “el cambio más revolucionario que se haya hecho en Uruguay”. Además, cuestionó que el asunto no hay sido debatido o planteado en esta campaña electoral. “Yo lamento muy profundamente que no se le dé el vuelo que el tema tiene. Me refiero al debate público”, agregó.

A pesar de que no estuvo presente en esta campaña, como sí pasó en 2014, en los programas del Frente Amplio y el Partido Nacional volvió a mencionarse con diferentes enfoques. Además, en el documento de la coalición conformada por los nacionalistas, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente aparece con una modificación.

Los cuidados y la oposición

“Promoveremos la corresponsabilidad en el cuidado de la salud, modificando la normativa de modo tal que permita a los abuelos y abuelas cuidar a sus nietos en el marco del Sistema de Cuidados”, dice el programa 2020-2025 del Partido Nacional.

Después, en el documento “Compromiso por el país” que los nacionalistas le propusieron a la oposición también se menciona, pero con un cambio importante. Se quitó la expresión “en el marco del Sistema de Cuidados”. “Promover los programas de cuidado intergeneracional, priorizando el cuidado de adultos mayores y niños dentro de la propia familia”, se plantea.

Los cuidados y el Frente Amplio

Además del balance 2015-2020 que se presentó esta semana, en el programa del oficialismo hay nueve menciones al tema. Uno de esos planteos es que “esté garantizado por el Estado el derecho a cuidar y ser cuidados en condiciones de calidad; y de la misma forma lo esté, por qué no, el derecho a no cuidar”.

“Esto requiere de políticas que promuevan que el trabajo de cuidados sea socializado y redistribuido entre varones y mujeres y entre familias, Estado, comunidad y mercado, propiciando condiciones para una mejor distribución del gasto público social y mejores resultados e impactos en el bienestar de la sociedad uruguaya”, agrega.

Otro punto que fue planteado por el secretario nacional de Cuidados, Julio Bango, en la presentación del balance y que aparece en el programa del FA es sobre “el actual esquema de financiamiento”, que hoy está “basado principalmente en fondos de rentas generales y contribuciones de usuarios de escasa magnitud”.

Según el FA, esto “pone una fuerte restricción al futuro despliegue del SNIC en particular a la progresiva universalización de los cuidados de larga duración con estándares razonables de calidad para las personas en situación de dependencia. Si queremos que las políticas de cuidados se constituyan en el cuarto pilar de la matriz de protección social, resulta necesario promover un modelo de financiamiento del SNIC que lo haga realidad”.

“A nivel internacional existen distintas experiencias relativas a modelos de financiamiento, algunos de los cuales se basan en la contribución exante (modelos de aseguramiento) con contribuciones individuales o mediante la constitución de fondos solidarios de contribución individual o mixta. Una posible variante a estos modelos son los de pago a cargo del/la usuario/a, los cuales pueden tener asociados esquemas de copagos o subsidios con el aporte de recursos públicos. Posiblemente en ambos casos queden sectores de la población a los que se deberá atender con provisión pública y gratuita de servicios de cuidados”, agrega.