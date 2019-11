Bergara: “la carga tributaria no debería aumentar” Mario Bergara, que sería ministro de Economía si gana Daniel Martínez, dijo en No toquen nada que “la carga tributaria en Uruguay no es baja. Por lo tanto, como orientación, no debería aumentar”.

Actualizado: 11 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Mario Bergara en No toquen nada (DelSol)