Ningún partido cumplió normativa sobre cartelería política Los partidos políticos incumplieron la normativa de cartelería durante todo el ciclo electoral, confirmó a No toquen nada el intendente Christian Di Candia.

Actualizado: 12 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

En total se aplicaron más de 2000 multas pero no hay datos oficiales de cuántas se pagaron.

La IM intentará de nuevo ajustar la normativa luego de que el proyecto de decreto que envió a la Junta no fuera tratado por los ediles.

Ningún partido acató el pedido de cumplir con la normativa, confirmó Di Candia.

"Tenía que ser lógico que ante la insistencia de la intendencia frenteamplista el Frente Amplio tenía que ser el primero en cumplirlo, pero igual hubo algunas listas que no cumplieron con la normativa. Luego el resto de los partidos ninguno cumplió, llevamos más de 2000 multas colocadas desde el proceso anterior a marzo hasta hoy", señaló.

La Intendencia comenzó a multar por cartelería política colocada de forma irregular en mayo.

De los carteles bajados por infracción la mayoría son del Partido Colorado y Partido Nacional.

Partido Colorado: 1547 carteles

Partido Nacional: 1238

Frente Amplio: 331

Partido de la Gente: 192

Partido Independiente: 44

Unidad Popular: 4

El valor de cada multa es de 4 Unidad Reajustables (4.800 pesos). Según el intendente el cumplimiento del pago de la multa fue diferente en cada partido.

"Hay algunas multas que han sido pagas. Todos los partidos alguna han pagado, en algunos casos han pagado una sola o dos, pero han pagado alguna. En otros casos se ha pagado casi la totalidad de las que estaba vigentes hasta hace unos meses. En general el comportamiento es mejor de lo que imaginamos en cuanto al cumplimiento del pago", informó.

En mayo de este año la Intendencia envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto en el que ampliaba las zonas donde está prohibido colgar cartelería política.

Además acortaba los plazos que tienen los partidos para retirar los carteles luego de la elección. Este proyecto no fue tratado por la Junta, ni siquiera por los ediles del Frente Amplio.

Di Candia dijo a NTN que este proyecto fue retirado de la Junta y que está en elaboración un nuevo proyecto que pretende ser más exigente.

"Una tomada de pelo" del Partido Nacional

Además el intendente de Montevideo Christian Di Candia criticó la iniciativa “#RecicláTuCampaña, Nos Hacemos Cargo” impulsada por el Partido Nacional para descolgar cartelería política el primer fin de semana después de la primera vuelta

La campaña convocaba a los militantes a sacar la cartelería de las columnas de alumbrado e incluso se pudo ver en redes a la presidenta del partido Beatriz Argimón y a la esposa del candidato nacionalista Lorena Ponce De León descolgando cartelería.

"Me parece una tomada de pelo a la propia ciudadanía que durante más de un año hayan existido incumplimientos permanentes a la normativa, que el tema haya estado en agenda, que la ciudadanía se ha expresado claramente en contra de este tipo de cartelería, y que luego del día de las elecciones se trate de hacer una campaña por el cumplimiento de una norma que uno debe cumplir por el hecho de que existe. Es como que alguien diga 'me hago cago de parar en un Pare' o 'me hago cargo de parar en una luz roja'. Y sí, es lo que corresponde, es lo que uno debiera esperar de cualquier ciudadano o ciudadana, es la forma de convivir", señaló.

"Que se salga a retirar la cartelería me parece bárbaro, cuanto antes, porque es lo que corresponde", dijo Di Candia.