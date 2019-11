Género y Partido Nacional: dos mujeres fuertes, dos visiones opuestas Beatriz Argimón cree que la ley de cuotas que promueve una participación equitativa entre hombres y mujeres en política “cumplió lo máximo que podía dar y se necesita ir a más”. Sin embargo, Adriana Peña sostiene que la poca participación en su partido se debe a que las mujeres son reticentes y para cambiar “tienen que animarse más”.

Actualizado: 13 de noviembre de 2019 — Por: Emiliano Zecca

De las 41 bancas legislativas que obtuvo el Partido Nacional en la primera vuelta, solo tres serán ocupadas por mujeres. Dos senadoras, Graciela Bianchi y Gloria Rodríguez, y una diputada, Valentina Dos Santos de Artigas.

La presidenta del partido y candidata a vice, Beatriz Argimón, le dijo No Toquen Nada (DelSol FM) que estos resultados son la prueba de que hay un problema interno que explican la situación, mientras que la exdiputada y actual intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, cree que la principal razón que explica esto es que las mujeres no se animan a participar en política.

La ley de cuotas (18.476) considera que la participación equitativa de hombres y mujeres es de interés general y para eso obliga a incluir personas de ambos sexos en cada terna (cada tres) candidatos en las listas. En el Frente Amplio, por ejemplo, a partir de un acuerdo interno del partido se obliga a intercalar hombre y mujer en las listas, pero en el Partido Nacional el orden generalmente es: hombre, hombre y mujer.

Argimón, que fue una de las fundadoras de la bancada parlamentaria femenina, dijo que haber peleado por esta ley le costó en la interna de su colectividad no ser reelecta como diputada, después de ocupar una banca por dos periodos consecutivos (2000 – 2010).

Ya con los datos de esta primera vuelta conocidos, la candidata a vice del Partido Nacional dijo que estos resultados muestran que la ley de cuotas “cumplió lo máximo que podía dar y se necesita ir a más”. “No era la ley que yo con otras mujeres presentamos, que tenía que ver con toda la titularidad y líneas de suplentes, pero que dentro del actual sistema y cómo está siendo usada, ya está. He sido crítica de este tema, el Partido Nacional fue el último en asumir que había un tema de democracia interna en torno a las mujeres y de a poco se ha ido adaptando”, sostuvo.

Argimón dijo que su partido va a estudiar lo que pasó en estas elecciones en su Observatorio de Género y que los resultados de este trabajo estarán listos en mayo de 2020. Según contó, a partir de información primaria que manejan, en Montevideo, las mujeres están logrando mayor participación en el tercer nivel de gobierno. “Empezaron a apostar fuerte por el liderazgo en el territorio, muy especialmente las más jóvenes. Con la fuerza del tercer nivel de decisión empezaron a tener espacio, donde les permite visualizarse como actores políticos, tienen incidencia en su territorio y pueden estar con sus hijos. Pero esto no se trata solo del legislativo. Las mujeres tienen que estar en las empresas públicas, ministerios y todos los cargos”, afirmó.

Diputada e intendenta porque quiso: “hay que animarse”

Adriana Peña, ex diputada y dos veces intendenta de Lavalleja, piensa diferente a Argimón. Para ella éste no es un problema de la ley de cuotas, sino que es algo de las mujeres, que tienen que animarse más. “El Partido Nacional tiene mucho peso en el interior y en el interior las mujeres son un poquito más reticentes a hacer política, a ser las primeras ¿Yo por qué fui diputada o por qué fui dos veces intendente? Porque yo decidí encabezar y esa definición es la que luchamos con las mujeres del interior. En el interior hay muy pocas mujeres que se postulan, pero en Lavalleja fue distinto. Eso es buena cosa, porque significa que hemos sido un espejo donde se han mirado y dicen ‘se puede’. Yo siempre digo que se puede, hay que animarse”, dijo. “La candidatura a la diputación es una decisión de cada uno. El Partido Nacional cumple con la ley, abre sus puertas y hace todas políticas posibles para que las mujeres se decidan a hacer política”, agregó.

Peña no fue en ninguna lista al Parlamento, según dice, porque se quiso quedar en la intendencia hasta julio de 2020, cuando termina su periodo. Sin embargo tomó alguna decisión política personal, ya que decidió cambiar de sector y apoyar a Luis Lacalle Pou con la lista 404.

Sobre lo que piensa Argimón y los costos que tuvo para ella impulsar una ley de cuotas, Peña dijo que en Montevideo es distinto, porque los problemas de la financiación de la campaña se agrandan y las mujeres en política no saben pedir.

“Es un ambiente difícil para trabajar en política, es grande, y hay que ser fuerte para poder hacer política. El que crea que esto no sale plata, está equivocado. Yo guardo plata, saco un préstamo y después termino pagando eso en los siguientes cinco años. Entonces, muchas de ellas son amas de casa, jefas de familia, y cada vez cuesta más. Las mujeres para nosotras no sabemos pedir. Si tenemos que conseguir plata para un niño que hay que operar o para la Teletón, salimos como unas locas, pero cuando es para nosotras no es igual. Eso nos pasa a todas”, sostuvo.