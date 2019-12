“Me siento bien, con fuerzas y ganas para seguir adelante” El presidente Tabaré Vázquez reconoció sentirse "bien" en su primera rueda de prensa tras la confirmación, el pasado 13 de diciembre, de que estaba curado del cáncer de pulmón que padecía.

Actualizado: 24 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

"Me siento bien, con fuerzas y ganas para seguir adelante", declaró el mandatario durante su comparecencia en la residencia presidencial en Montevideo, si bien confesó que sufre "algunos problemas vinculados al propio tratamiento".



"Los tratamientos médicos, en general, no son gratuitos", indicó Vázquez desde su experiencia como médico oncólogo, en alusión a las secuelas -que no especificó- dejadas por el cáncer de pulmón que le fue detectado en agosto pasado.