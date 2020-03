Intendencia suspendió recolección discriminada de residuos reciclables La Intendencia de Montevideo comunicó que suspendió por tiempo indefinido la recolección discriminada de residuos reciclables por la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus.

Las plantas de reciclaje están cerradas hasta nuevo aviso.

La Intendencia explicó que la prioridad en este momento es garantizar el vaciado de los contenedores de la vía pública para mantener la ciudad limpia.

A partir de esta medida, les comunicaron a los edificios, supermercados y grandes superficies que tengan contenedores para residuos limpios/reciclables que los guarden y que dejen de estar a disposición del público.

Respecto a los contenedores anaranjados del municipio B, no los van a retirar de la calle, pero no sirven ahora como contenedores de reciclables porque los residuos que estén ahí irán al sitio de disposición final de residuos. Es decir que no van a ser clasificados y reciclados.