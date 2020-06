Parlamento, nueva política y el debate por la legislación exprés La sesión de este martes en Diputados tuvo dos destaques: la primera interpelación al gobierno que será de un diputado de la propia coalición multicolor y el debate por la urgencia con la que el Partido Nacional quería llevarla a cabo.

La Cámara de Diputados aprobó la interpelación de cuatro ministros por el contrato de UPM2.

Los ministros de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería y de Transporte y Obras Públicas serán interpelados este miércoles por un diputado de la coalición: Eduardo Lust, de Cabildo Abierto.

Fue votada por unanimidad de los diputados pero los legisladores del Partido Nacional presentaron una moción de urgencia para que los ministros asistieran en ese momento, el martes mismo por la noche.

Esto no se aprobó ya que necesitaba mayoría especial que los legisladores del Frente Amplio no dieron.

Igual, la interpelación será en un tiempo récord ya que a las 15 horas de hoy miércoles irán Azucena Arbeleche, Irene Moreira, Omar Paganini y Luis Alberto Heber.

"Votamos a favor porque en esos discursos que parece que actúan para la televisión, cuando hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa, no se pone. Cuando hay que levantar la mano, no se levanta".

—Juan Martín Rodríguez (PN).

—Juan Martín Rodríguez (PN).

La sesión tuvo tres momentos distintos marcados por cuartos intermedios de más de media hora cada uno.

El primer momento fue la votación del llamado a sala, que se aprobó por unanimidad, donde Lust expuso y diputados de resto de los partidos comentaron lo positivo de la comparecencia de los ministros.

El segundo momento fue con la moción del Partido Nacional para que se diera la interpelación inmediatamente. Allí el debate fue entre el Frente Amplio y los legisladores blancos. Ningún legislador de otro partido argumentó sobre el tema.

Al final, por unanimidad, se decidió que fuera este miércoles. El debate anterior estuvo en la estrategia del Partido Nacional.

El coordinador de bancada del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez dijo que la propuesta generaba transparencia y que la cámara tenía derecho de escuchar a los ministros. El diputado nacionalista Nicolás Olivera agregó que el Frente Amplio quería dar clases de transparencia.

“Hace 20 minutos éramos tan transparentes que no nos veíamos de tan transparentes. Ahora resulta que cuando se quiere venir cuanto antes a rendir cuentas a la casa del pueblo, a la casa de la democracia, al Parlamento nacional, hay manos que no se levantan. Votamos a favor porque en esos discursos que parece que actúan para la televisión, cuando hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa, no se pone. Cuando hay que levantar la mano, no se levanta”, afirmó.

"Creo que la rapidez está vinculada a la urgencia y realmente no sé por qué el tratamiento de este tema que es tan importante tiene que ser tan urgente que en 24 horas o en 10 minutos se tiene que resolver".

—Carlos Varela (FA).

—Carlos Varela (FA).

El diputado frenteamplista Carlos Varela cuestionó que el tema no fuera coordinado por las bancadas de todos los partidos, como se hace comúnmente en estos casos. Además, le respondió a Olivera.

“Me llamó mucho la atención la nueva formulación de que la transparencia está vinculada a la rapidez. No sabía eso. Pero todos los días se aprende algo nuevo. Creo que la rapidez está vinculada a la urgencia y realmente no sé por qué el tratamiento de este tema que es tan importante tiene que ser tan urgente que en 24 horas o en 10 minutos se tiene que resolver”, dijo Varela.

El diputado del Partido Nacional Gerardo Amarilla señaló que la cámara estaba en condiciones de recibir a los ministros.

“Los que tienen que estar preparados son los ministros. El miembro interpelante hace varios días que anunció esta convocatoria, suponemos que tiene todas las preguntas. Son los examinados, los interpelados, los que tienen que estar preparados, no nosotros”, sostuvo.

La diputada de Movimiento de Participación Popular Lucía Echeverry tomó del discurso de Lust el argumento de que el llamado a sala tenía la intención darle más información a la gente y le respondió a Amarilla.

“No es por nosotros que vienen. Nosotros tenemos la información. Acompañamos convencidos y sabemos lo que se hizo, lo que se dejó de hacer y cuáles fueron las condicionantes. El punto es, y así lo transmitió quien lo propuso, que la población tenga más acceso a la información. Y ese es el espíritu democrático que acompañamos”, afirmó.

"No es por nosotros que vienen. Nosotros tenemos la información. Acompañamos convencidos y sabemos lo que se hizo, lo que se dejó de hacer y cuáles fueron las condicionantes".

—Lucía Etcheverry (FA)

—Lucía Etcheverry (FA)

El diputado de Cerro Largo Alfredo Fratti, dijo que no votaba porque tenía que prepararse. “Yo me siento responsable del lugar que me dieron mis coterráneos de Cerro Largo. Yo salí de Melo con un orden del día para el que pretendo preparame. Primero para la Comisión de Ganadería y después para el pleno. No puedo ir y decir que voté una interpelación y decir que no estaba preparado. Eso es lo que no corre con la urgencia”, cuestionó.

"Este gobierno pertenece a una nueva generación que no tiene que ver con la edad, sino con la actitud de ser claros, ser directos, ser transparentes a la hora de gobernar".

—Andrés Abt (PN)

—Andrés Abt (PN)

El exalcalde Andrés Abt, diputado del Partido Nacional, destacó la buena voluntad de los ministros de estar a la orden para asistir al Parlamento en la misma noche y habló de la nueva generación y la transparencia.

“Este gobierno pertenece a una nueva generación que no tiene que ver con la edad, sino con la actitud de ser claros, ser directos, ser transparentes a la hora de gobernar y dar las aclaraciones pertinentes donde sea. Por eso nuestra bancada apoyó que los ministros vengan lo antes posible”, dijo.

