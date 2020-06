Financiamiento político: por qué la Corte Electoral no investigará presuntas ilegalidades La Corte Electoral resolvió no investigar las presuntas violaciones a la ley de financiamiento político que informó No toquen nada a comienzo de mayo.

Actualizado: 02 de junio de 2020 — Por: Redacción 180

Ricardo Antúnez / adhocFOTOS (Todos los derechos reservados)