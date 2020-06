El “tapabocas digital”: cómo funcionan las “alertas de exposición” El gobierno presentó este lunes la herramienta “Alertas de exposición”, la nueva funcionalidad que quedó disponible en la versión actualizada de la APP Coronavirus Uy, gracias al acuerdo entre el Estado uruguayo y las empresas Googe y Apple y desarrolladores locales.

Actualizado: 16 de junio de 2020 — Por: Redacción 180

El ministro de Industria, Omar Paganini, informó en conferencia de prensa que desde el domingo 14 la nueva funcionalidad está plenamente en funcionamiento para quienes actualicen la APP. Uruguay se convirtió así en el tercer país en incorporar esta herramienta. Italia y Suiza ya la están usando

El ministro también informó que hasta el momento se dieron 325.000 descargas de la APP y que hasta ahora unos 50.000 la actualizaron. Además explicó qué utilidad puede tener esta nueva herramienta en un escenario como el actual.

“¿Por qué ahora donde hay pocos casos? Lo que se pretende ahora es defender el resultado obtenido. Rápidamente estar dispuestos para responder ante un eventual foco de manera muy rápida y muy precisa. Permite avanzar hacia una nueva normalidad con una mayor movilidad de la población, con mayor contacto entre nosotros, complementando las medidas sanitarias como es el uso del tapabocas, puede ser también el distanciamiento social. Los países que están embarcando en este camino le pueden llamar a esto el ‘tapabocas digital’”, afirmó.

En la conferencia de prensa también participaron el ministro de Salud, Daniel Salinas, y el empresario Nicolás Jodal, como referente de los desarrolladores locales que trabajaron en la aplicación.

Jodal fue el encargado de explicar cómo funciona la aplicación. “Guardar de alguna manera la referencia de qué teléfono estuvo con qué otro teléfono pero sin saber nunca los números de teléfono ni qué persona es ni nada. Simplemente se están guardando aleatorias que se generan en cada uno de los teléfonos. Luego si, supongamos que al ministro le da positivo dentro de tres o cuatro días, mi propio teléfono va a detectar que estuve en contacto con alguien que dio positivo. Pero no me dice ni quién fue ni dónde fue. Lo máximo que me dice es en qué día fue pero nada más, ni siquiera hora, minuto o lo que sea”, afirmó.

Jodal explicó también que hay tres momentos donde el usuario de la aplicación debe dar su aprobación explícita para que la herramienta funcione:

al actualizar la aplicación para aceptar participar de la nueva herramienta

si le da positivo un test debe aceptar subir sus claves de los últimos días al servidor

aceptar compartir con el sistema de salud que recibe alertas

Respecto a esto, el ministro de Industria hizo énfasis en que las características de la aplicación coinciden con la impronta con la que el gobierno uruguayo ha trabajado el tema.

“Fue importante para el equipo que planeó esta etapa contemplar las directivas políticas principales que ha tenido el gobierno en relación con la gestión de la pandemia: preocuparse por la salud pero siempre en un marco de ejercicio responsable de la libertad”, afirmó.

El objetivo del sistema es alertar a quiénes pudieron haber estado expuestos al virus. Lo que cada teléfono intenta determinar es si estuvo suficientemente cerca (dos metros o menos) de algún otro teléfono cuyo dueño fue luego diagnosticado como portador del virus, durante un tiempo también suficiente (quince minutos o más) como para que el usuario haya podido contagiarse.

Los código se almacenan por 15 días.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, se mostró muy entusiasmado con la potencialidad de la nueva herramienta. En su participación destacó el trabajo que definió como “de inteligencia” que ha realizado la división de epidemiología del Ministerio de Salud en estos meses y dijo que la APP puede aportar mucho para ese trabajo.

“Esto nos va a dar más velocidad, más precisión y nos va a permitir actuar acotadamente. Imagínese que usted va en un ómnibus en contacto con 40 personas. Después esa tarea de inteligencia epidemiológica es muy costosa de hacer y se va a ver facilitada por esta herramienta tecnológica. Entonces, rápidamente si están los celulares conectados entre sí y preservando la privacidad, puede saber que estuvo contacto con un positivo. Por eso queremos convocarlos a que actualicen la app, la puedan bajar y tengan esta herramienta para en esta etapa de apertura estar más protegidos y protegernos entre todos como hasta ahora hemos hecho”, señaló.