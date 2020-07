Programas educativos están “fuertemente reñidos” con la pluralidad de ideas Juan Pedro Mir, exdirector nacional de Educación, consideró en No toquen nada que la reflexión sobre laicidad hoy no está tanto en si debe haber religión o no en las escuelas sino en la presencia o no de la pluralidad de ideas.

Actualizado: 24 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

Juan Pedro Mir (DelSol)