“Lo más importante es ayudar a los estudiantes a encontrar algo que les apasione” El especialista en educación Pedro Ravela consideró que la educación debe evitaer “la sensación de fracaso que da la reprobación” y acompañar “la exploración” para que los estudiantes encuentren sus intereses.

Ravela relató que la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas muestra que “la enorme mayoría dice que abandonó el sistema porque no les interesaba lo que le estábamos ofrenciendo”.

“Los adolescentes se están yendo porque no les interesa lo que les ofrece el sistema educativo”, afirmó.

Entonces, para él “lo más importante es ayudar a los estudiantes a encontrar algo que les apasione”.

“El esfuerzo, la disciplina, aprender cosas que no me interesan, son importantes pero uno las logra una vez que está interesado en algo. Yo no conozco nadi que sea bueno en una disciplina, en un oficio, en un deporte si no le interesa. El interés, la vocación de uno, no es algo que esté definido innatamente, se construye”, consideró Ravela en No toquen nada.

“Por eso creo que la educación sobre todo tiene que ayudar a los estudiantes a explorar pero no poniéndoles vallas y evitando la sensación de fracaso que da la reprobación o la calificación insuficiente sino más bien acompañándolos a explorar para encontrar las disciplinas que más les interesan. Un muy buen docente, apasionado con su materia, es uno de los canales por los cuales otros encuentran su propia pasión”, agregó.