Renta básica en la vejez y debate sobre los subsidios: “los impuestos subsidian casi todos los servicios de Seguridad Social” El contador Gustavo Viñales explicó su propuesta para la creación de una renta básica en la vejez en Uruguay.

Actualizado: 26 de mayo de 2021 — Por: Redacción 180

Viñales presentó esta propuesta ante la comisión que debate la reforma de la Seguridad Social en Uruguay, en el marco de las actividades del Laboratorio Fiscal y Tributario de CINVE con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

En su columna en No toquen nada habló sobre la creación de una renta básica en la vejez, que no es una renta básica universal. Se trata de la creación de un esquema de ingreso básico mínimo asegurado en la vejez y financiado desde el sistema tributario (impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva (DGI) y no con los recaudados por el Banco de Previsión Social (BPS), explicó.

Los fundamentos de la creación de una prestación del tipo renta básica en la vejez de amplia cobertura en Uruguay deberían apartarse de los planteamientos clásicos, dijo Viñales, “en la medida que nuestro sistema de seguridad social presenta rasgos específicos que vuelven más relevantes otro tipo de consideraciones relacionados con problemas de equidad distributiva y con la necesidad de unificar regímenes parciales de prestaciones no contributivas que, de hecho, se financian con recursos de rentas generales”.

Una propuesta primaria en este sentido podría cubrir a todas aquellas personas que lleguen a determinada edad, que podría determinarse entre la edad promedio de retiro de la actividad general (63 años) y la fijada para la actual pensión a la vejez (70 años). De manera arbitraria la edad de referencia podría establecerse a los 68 años y toda persona que alcanzara esta edad percibiría un monto de dinero que representaría, lo que Viñales ha denominado como un Seguro Económico Universal en la Vejez (SEUV).

Respecto a la polémica que puede generar la idea de subsidiar esta medida con fondos de Rentas General, provenientes de los impuestos, Viñales dijo que eso ya ocurre hoy.

“Yo voy a decir un palabra que además en Uruguay hoy está generando un problema con los que hablan de que los subsidios están bien y los que hablan de que los subsidios están mal. En este país la casi totalidad de los que reciben prestaciones de la Seguridad Social están subsidiados. Cuando decimos 'con mis impuestos no quiero mantener...' Con los impuestos estamos subsidiando a la casi totalidad de jubilados, pensionistas y quienes reciben servicios de la Seguridad Social”, afirmó.