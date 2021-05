Un mapa de sonidos naturales que desaparecen “a una tasa muy alta y alarmante” Juan Pablo Culasso, uruguayo con oído absoluto que ganó en 2014 el concurso “Súpercerebros” de National Geographic, realizó el Mapa sonoro natural del Uruguay.

31 de mayo de 2021

El disco, ya disponible en Spotify, reúne sonidos de la naturaleza captados en varios lugares del país, en diferentes momentos del día. Culasso es ciego y ganó el concurso de Ntional Geographic con el reconocimiento de especies de pájaros solo por sus sonidos.

“Las grabaciones de paisajes sonoros desde el punto de vista científico son una herramienta formidable para monitoreos ambientales, para verificar la salubridad de un ecosistema. Sonidos de la naturaleza que cada vez están desapareciendo a una tasa muy alta y muy alarmante por tala del bosque nativo, cambios en el entorno, situaciones descontroladas, infraestructuras que van apareciendo sin un control ambiental, una falta de política pública”, explicó Culasso sobre la importancia de este registro sonoro del país, además de su belleza.

La idea de Juan Pablo es grabar estos sonidos antes de que sigan desapareciendo.

El disco fue posible gracias a dos uruguayos, Osvaldo y Teresa, que se contactaron con Juan Pablo después de escucharlo decir en una entrevista que su sueño era grabar los sonidos de su país, para ayudarlo con el costo económico de ese proyecto.

Juan Pablo contó que eligió los sonidos que están en el disco por dos criterios: recuerdos de su infancia y lugares/sonidos poco conocidos para la mayoría. Están ordenados de este a oeste del país.

En algunos lugares, como en Bosque de Ombúes, dejó los micrófonos 12-13 horas, para captar las transiciones de noche a día y las variaciones sonoras que implican.

En diálogo con No toquen nada, Culasso hizo dos destaques del disco: el sonido “más triste” del álbum y de otro que seguramente pocos conozcan.

El más triste es el Anochecer en Camino de los Indios. “Es un bañado que está desapareciendo de una manera muy triste. Es una grabación que capté en 2014. Es una de las grabaciones más lindas pero hoy en día no la van a escuchar tal cual”, lamentó.

El otro destaque fue para Amanecer en Laureles. “Para mí es uno de los amaneceres más increíbles. Uruguay tiene los mejores amaneceres del mundo, te diría. Son muy largos, en primavera son muy intensos, muy fuertes. En otras partes del mundo eso no pasa, mucho menos en los países tropicales donde las aves cantan todo el año. Laureles representa uno de los amaneceres más genuinos porque la propiedad donde lo hice conserva su monte nativo. Ahí se nota la real diferencia de un monte conservado respecto a uno que no”, dijo.

Juan Pablo Culasso está intentando ahora renovar sus equipos y por eso lanzó una campaña.

“Para mí como persona ciega las tecnologías van avanzando y van trayendo mejorías en términos de accesibilidad. Entonces, algo que a una persona que ve le puede durar mucho más tiempo, a mí por el simple hecho de ser ciego me dura menos. Yo no me tengo que ocupar tanto en problemas de accesibilidad y sí me puedo ocupar en la parte de creación. Estos sonidos son muy lindo pero si uno no tiene al capacidad técnica de editarlos bien, no se lucen”, afirmó.

Quienes deseen colaborar con Juan Pablo, lo pueden hacer en la web o en https://vaki.co/es/vaki/1611100529481. En este último sitio pueden recibir algunas “recompensas” por donar determinados montos. También pueden escribirle por mail, jpculasso@gmail.com, para pedirle sus números de cuenta.

