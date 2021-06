“Necesitamos que la gente que puede hacerlo se jubile más tarde”, según representante del PIT-CNT Hugo Bai, economista asesor e investigador en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, dijo que se puede discutir el aumento de la edad de retiro pero teniendo en cuenta la “cantidad de desigualdades” que existen entre los trabajadores.

Actualizado: 10 de junio de 2021 — Por: Redacción 180

Bai integra la Comisión de Expertos de Seguridad Social (CESS) por el Equipo de Representación de los Trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

En una entrevista en No toquen nada, dijo que ellos están “de acuerdo con que la gente que está en condiciones de hacerlo postergue su edad de retiro del mercado de trabajo. Se mantenga más años en actividad. Esto es algo que el país precisa por los temas demográficos”.

Sin embargo, advirtió que en esta discusión “hay una enorme cantidad de desigualdades en torno a los diferentes colectivos que se van aproximando a esa edad de jubilación”.

“Por ejemplo, en materia de desgaste físico no es lo mismo mi caso que tuve la oportunidad de estudiar, me inserté relativamente más tarde al mercado de trabajo y seguramente estoy en condiciones si mi salud me lo permite de seguir trabajando hasta más de los 60 años. Seguramente el trabajador de la construción, la trabajadora doméstica o el peón rural enfrentan una situación bien diferente, un desgaste físico completamente diferente. Llegan a los 60 años complicados como para pensar en extender esa situación”, explicó.

El economista consideró que Uruguay no tiene una edad de retiro muy diferente a la que se da en los países desarrollados. Si bien se dice que los uruguayos se jubilan a los 60 años, en realidad el promedio es de 63 años, señaló.

“La jubilación normal es a los 65 años que, cuando la gente acumuló 30 años de aportes, hoy ofrece una tasa de remplazo de 55%, se le paga a la gente un 55% del salario que venía cobrando. Nada del otro mundo. Y podemos pensar en que haya un mecanismo de retiro anticipado, como existe prácticamente en todos los países, donde se penaliza a la gente con una tasa de remplazo menor por retirarse antes y porque va a tener una sobrevida mayor”, propuso.

Esa tasa de penalización sería de dos puntos porcentuales por año hasta llegar a la tasa de remplazo efectiva que la gente tiene de 45% cuando se retira a los 60 años de edad y 30 años de aportes.

“No estamos fuera de lo que está pasando en el mundo en este sentido. Creo que si pensamos como se ha dicho por ahí y no se ha planteado formalmente en la Comisión de Expertos, pero se ha dicho, que la edad mínima hay que aumentarla a 65 años, podemos empezar a generar enormes dificultades para algunos colectivos que no pueden extender el trabajo hasta esas edades”, afirmó.