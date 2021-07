Las muertes evitables, uno de los ejes del debate en la interpelación por el covid El concepto de muertes evitables, según el senador interpelante Daniel Olesker, es clave para entender cómo funciona la gestión de la pandemia y fue uno de los centros de la discusión de este martes en la comparecencia del ministro de Salud, Daniel Salinas, junto a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en el Parlamento.

¿Cómo se define según Olesker, senador del Frente Amplio?

“Se trata de aquellos fallecimientos causados por un evento o enfermedad que podrían no haber sucedido con la intervención médica oportuna y apropiada, o con medidas de salud pública. Diferenciando la mortalidad tratable, que básicamente tiene que ver con el tratamiento médico oportuno y de calidad, y las muertes evitables, las que tienen que ver con intervenciones de salud pública como promoción de salud, prevención de la enfermedad, implementación de políticas públicas”, dijo.

El senador del Frente Amplio también explicó cuál fue la referencia que tomaron para hacer esta afirmación. En “un estudio (de la Universidad de Columbia) que está publicado en una revista arbitrada, el caso de Uruguay se puede comparar con Francia, Canadá, Chile, Argentina, Alemania. La metodología es muy sencilla, define las muertes que se ocasionaron en los períodos de esta ola bifácica, de la que estamos hablando, en esos países en esas mismas olas. Eso nos da que en Uruguay, en un período que hubo aproximadamente 4.000 y algo de fallecimientos, se podrían haber evitado en el orden de los 2.500 fallecimientos”.

Olesker dijo que se iban a concentrar las intervenciones de salud pública. La movilidad y su impacto como variable para reducir los contagios y las muertes fue central en la discusión que se dio este martes en el Parlamento.

El senador del Frente Amplio comparó a Uruguay con Hungría. Olesker dijo que si bien ese país y Uruguay venían mostrando datos de mortalidad similares, en un momento en Hungría comenzaron a bajar. En Uruguay no. La diferencia se debió, según él, a que Hungría aplicó importantes restricciones a la movilidad.

“Por eso nos preguntamos: ¿y si hubiéramos hecho lo mismo? Seguramente tendríamos menos casos. Hay una tesis principal en nuestra interpelación: la política pública es responsable de los resultados a los que llegamos. Que hay pobreza evitable, que hay desigualdad evitable, hay destrucción de empleo evitable, hay contagios evitables y hay muertes evitables”, afirmó.

Olesker también habló sobre la falta de información sobre otros datos de los fallecidos. “No sabemos por qué no se publica información sobre casos vigentes y fallecidos por decil de ingreso. Dice un estudioso argentino que vive en Estados Unidos que en todas partes del mundo donde hay información, la pandemia ha atacado más a los primeros deciles de ingresos, a los sectores pobres, a los sectores más vulnerables. Queremos saber y lo preguntamos: cuáles son los datos que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía tienen para decirnos cómo han afectado los contagios y los fallecidos por nivel de ingreso o alguna aproximación de ella, por departamento, por municipio, por sector público o privado. No sabemos nada de eso. No tenemos información”, señaló.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, respondió primero citando información presentada por Argentina en la última semana de mayo en una reunión del Mercosur. Esa presentración estuvo a cargo de la ministra de Salud de ese país, Carla Vizzotti. Salinas dijo que esa comparación se dio en el peor momento de la pandemia en Uruguay.

“La tasa de mortalidad específica, hablemos de muertes, en la semana epidemiológica 21, que era la peor, la tasa de mortalidad acumulada cada millón de habitantes desde la semana epidemiológica 10 del 2020 a la 21, y Uruguay en el Mercosur y comparado con todos (los países), era la menor tasa de mortalidad. Hechos y no palabras”, dijo.

Los datos presentados por Vizzoti iban de octubre de 2020 a mayo de 2021.

Salinas dijo al miembro interpelante que podría comparar a Uruguay con el país que quiera.

“Si fuéramos un país de Europa, estaríamos en el puesto 21 de 45 y no tienen la P1 y no tienen de vecino a Brasil. Y tenemos al Reino Unido, a Francia arriba, a Portugal, a España, Italia. Compárenos con el que quiera. Nos quiso comparar con Hungría, no fue al azar. Es el país al que le está yendo mejor”, afirmó el ministro.

Luego Salinas respondió algunos de los datos sobre mortalidad y contagios, sobre todo este desglose de datos que pedía el Frente Amplio. Esa es una información que no está. Uno de los datos que dio Salinas es que el 30% de los fallecidos corresponde a la Administración de Servicios de Salud del Estado, el sector público de atención.

El ministro dijo que nadie se quedó sin atención ni ingreso al CTI cuando lo necesitó. “¿Cuántas personas han muerto por covid en domicilio? Eso no lo tenemos. Qué proporción, tampoco. Si tuvieron atención adecuada... no hemos tenido ninguna denuncia y todos han recibido su atención en tiempo y forma. ¿Se está realizando algún tipo de auditoría de estas muertes? Sí, afirmativo. Comenzamos con una comisión de análisis de muertes”, señaló.

Este podría ser un punto a discutir pero no estuvo presente en la interpelación. La comisión de muertes a la que hace referencia el ministro estudia si fueron muertes por o con covid, pero además, por la cantidad de fallecimientos de abril y mayo no se iban a estudiar todos. No se sabe si esa comisión ahora irá a un nivel más específico de análisis como la atención ambulatoria que recibieron esas personas.

Salinas dijo que nunca se tuvo que elegir a quién dejar vivir o morir. “Creo que lo que tenemos que destacar acá es que nunca hubo un desborde de los CTI. Nunca se tuvo que elegir a quién dejar vivir y a quién dejar morir. Eso es enorme, es una hazaña. Nadie tuvo que decir que uno entra o no. Es feo como médico recibir ese tipo de devolución después de tantos meses de esfuerzo contínuo”, afirmó.

Más adelante, Salinas se refirió al concepto de muertes evitables en un tramo de la interpelación que ha sido muy citado en las redes sociales por la oposición.

“Sin tener en cuenta la vacunación, la restricción de la movilidad hubiera influido en un 15% en la reducción de la mortalidad pero la instroducción de la variante P1 influyó en un 85%. Estos son datos científicos que tengo, son de un preprint que se van a dar más adelante”, afirmó.

